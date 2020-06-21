EURO2020 A Grubu’nda mücadele edecek teknik direktörlerin Whatsapp sohbeti

EURO 2020’de A Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre’nin teknik direktörleri Şenol Güneş, Roberto Mancini, Ryan Giggs ve Vladimir Petkovic whatsappta oluşturulan grup üzerinden sohbetler gerçekleştiriyor.