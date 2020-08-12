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Euro'da son durum ne? 2020 Ocak ayından buyana Euro’daki değişim…

2020’de döviz piyasaları ne durumda? Euro ne kadar oldu? Euro-TL ne kadar? TL karşısındaki yükselişine devam eden EURO’nun 2020 yılındaki seyrine gelin birlikte bakalım…
Euro'da son durum ne? 2020 Ocak ayından buyana Euro’daki değişim…

2020’de Euro, TL karşısında yükselişine devam ediyor. Son olarak Türk lirası karşında Euro 8,50’ye dayandı. Peki, döviz piyasaları ne durumda? Euro 2020 Ocak ayından bu yana TL karşısında kaçları gördü? Euro en fazla kaç TL’yi gördü? Euro 8 TL’yi ne zaman geçti? 2020 yılında Euro kaç Türk Lirasını gördü? Ocak ayında Euro ne kadardı? Mayıs ayında Euro ne kadardı? Ağustos'ta Euro ne kadar? Gelin birlikte bakalım.

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1 Ocak 2020 tarihinde Euro 6,67 TL, Ocak ayı sonun da ise Euro 6,63 TL’yi gördü.

Şubat ayının ilk günlerinde Euro 6,62 TL’de iken ay sonunda ise Euro 6,88 TL’yi gördü.

Mart ayının ilk günlerinde 6,87 TL’yi gören Euro ay sonunda 7,29 TL’yi gördü.

1 Nisan’da 7,35 TL olan Euro, 30 Nisan’da 7,65 TL’yi gördü.

1 Mayıs’ta 7,70 TL olan Euro, ay sonunda 7,57 TL’yi gördü.

1 Haziran’da 7,58 TL olan Euro, 30 Haziran’da 7,69’yi gördü.

1 Temmuz’da 7,70 TL olan Euro, 31 Temmuz 8,21’yi gördü.

Ağustos ayının ilk günlerinde 8,19 TL’yi gören Euro son günlerde 8,49 TL’de seyrediyor.

2020

EURO/TL

fark

Yüzde (%)

Ocak

6,67

 

 

Şubat

6,62

-0

-0,7

Mart

6,87

0,25

3,8

Nisan

7,35

0,48

7,0

Mayıs

7,7

0,35

4,8

Haziran

7,58

-0,1

-1,6

Temmuz

7,7

0,12

1,6

Ağustos

8,19

0,49

6,4

8 aylık değişim

8,19

1,52

18,6

 

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