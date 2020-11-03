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Europol Dil Okulu koordinatörü Mert Doğanay: "Herkes bunu anladı"

Europol Dil Okulu koordinatörü Mert Doğanay pandemi sürecinde online dil öğrenimine taleplerde patlama yaşandığını ancak son günlerde bu talebin düştüğünü söyleyerek, “Dil online öğrenilebilen bir şey değil. Herkes bunu anladı." dedi.
Europol Dil Okulu koordinatörü Mert Doğanay: "Herkes bunu anladı"

Europol Yurt Dışı Eğitim-Dil Okulu Genel Koordinatörü Mert Doğanay pandemi sürecinde dil okullarının durumunu gazetemize değerlendirdi. Pandemi sürecinde online eğitimlere talepte patlamalar yaşandığını, daha sonraları ise dil eğitiminin online yürütülemeyeceğinin ortaya çıktığını söyledi. Doğanay, “Dil online öğrenilebilen bir şey değil. Ancak belirli bir seviyeye kadar öğrenebiliyorsunuz. Yüz yüze eğitim daha verimli” dedi.

“ONLİNE EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK SANILDI”
Doğanay,  kurucusu olduğu firmanın iki yıldır faaliyet gösterdiğini, koranavirüs sebebiyle bazı işlerde aksaklık olduğunu dile getirdi. Doğanay, “Yurt dışı eğitim danışmanlığı yapıyoruz. Öğrencilerin yurt dışında refah bir şekide yaşam sürdürebilmeleri ve eğitim görmeleri için aracılık yapıyoruz. Bunun yanı sıra dil okulumuzda yabancı dil ile Türkiye’de yaşayan yabancı vatandaşlara Türkçe dil eğitimi veriyoruz. Bazı kurumlara vize danışmalığı veriyoruz. Pandemi sürecinde özellikle dil eğitimini birçok kurum online derslerle yürütebileceğini düşünüyordu.”

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“YÜZ YÜZE DAHA VERİMLİ”
“Ne yazık ki umulan olmadı. Yüz yüze eğitim olmadan online eğitimin yabancı dil öğreniminde çok bir faydası olmadığı ortaya çıktı. Dil online öğrenilebilen bir şey değil. Sadece birkaç seviyeye kadar online öğrenebiliyorsunuz. Sonrasında bu daha da zorlaşıyor. Online derslerde bir sınıf ortamı oluşmuyor. Hal böyle oluncada birçok veli bazı dil okullarından çocuklarına dil öğretemdiği için şikayet eder olmuş. Biz böyle duyumlar aldık. Bu dil okullarının kalitesinden dolayı değil, yüz yüze eğitim verilememesindendir” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ TALEBİ ARTIRDI”
“Bizde sabırsızlıkla kovid-19 sürecinin bitmesini bekliyoruz.” diyen Doğanay, “Pandemi sürecinin bitmesiyle eski eğitim sistemine dönmeyi düşünüyoruz. Dil öğreniminin temel esası yüz yüze eğitimdir. Online eğitim pandemi süreci ile birlikte bir anda revaçta oldu ve büyük ilgi gördü. Online dil eğitim talebi artmıştı. Şu günlerde ise bu talep azalmaya başladı çünkü herkes dil öğreniminin yüz yüze eğitimde daha kolay ve daha iyi olduğunu öğrendi” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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