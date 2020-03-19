Eurovision da iptal edildi

Hollanda'da yapılacak olan 2020 Eurovision şarkı yarışması, koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildi.

2020 Eurovision şarkı yarışmasının yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptal edildi.

Bu kapsamda bir iptal kararı de Eurovision şarkı yarışması için alındı.

BU SENE YAPILMAYACAK

Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı kaydedildi. Rotterdam yarışmaya 2021 yılında ev sahipliği yapacak