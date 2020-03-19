  • BIST 85.577
  • Altın 307,151
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

Eurovision da iptal edildi

Hollanda'da yapılacak olan 2020 Eurovision şarkı yarışması, koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildi.
Eurovision da iptal edildi

2020 Eurovision şarkı yarışmasının yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptal edildi.

Bu kapsamda bir iptal kararı de Eurovision şarkı yarışması için alındı.

BU SENE YAPILMAYACAK

Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı kaydedildi. Rotterdam yarışmaya 2021 yılında ev sahipliği yapacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Koronavirüs havada 3 saat yaşayabiliyor"19 Mart 2020 Perşembe 05:52
  • ABD'nin korona planı ortaya çıktı19 Mart 2020 Perşembe 05:51
  • Eurovision da iptal edildi19 Mart 2020 Perşembe 05:49
  • İran'da 10 bin mahkuma af19 Mart 2020 Perşembe 05:46
  • Fransa'da ölü sayısı 264'e yükseldi19 Mart 2020 Perşembe 05:46
  • İtalya’da 475 can kaybı daha19 Mart 2020 Perşembe 05:44
  • İran'da ''Çarşamba Suri'' faciası19 Mart 2020 Perşembe 05:43
  • ABD'de herkese ücretsiz korona testi19 Mart 2020 Perşembe 05:41
  • Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 1 kişi daha öldü18 Mart 2020 Çarşamba 23:41
  • 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı18 Mart 2020 Çarşamba 23:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti