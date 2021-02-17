Ev alacaklar, bunlara dikkat edin! Mağdur Olmayın

Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, gayrimenkul fiyatlarının gördüğü fiyatın altına hiçbir zaman düşmediğini hatırlatarak,“Bütçenizin hazır olduğu gün alım için en kârlı gündür.Fiyatlar hiçbir zaman düşmez. Gayrimenkul her zaman kazandırır” dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin gazetemize konuştu. Gayrimenkul alacak vatandaşlara bir dizi uyarılarda bulunan Yetkin, alım ve satım da yetki belgesi ile sözleşmenin önemini vurguladı. “Yetki belgesi olmayan emlakçı ile iş yapmayın” uyarısında bulunan Yetkin, “Alım ve satım da muhakkak sözleşme yapın. Sözleşme yapmaktan korkmayın. Sözleşme hem alıcıyı hem satıcıyı korur” diye konuştu.

“KONUT FİYATLARI DÜŞMEZ”

Yetkin, pandemi öncesi gayrimenkul satışlarında yüzde 40’a varan artış olduğunu, pandemi başlarında bu oranın düştüğünü hatırlatarak, pandemi süreci ortalarında ise faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yeniden gayrimenkul satışlarının hareketlendiğini kaydetti. Son günlerde ise faizlerin tekrar yükselmesi nedeniyle piyasanın durulduğunu vurgulayan Yetkin, “Konut fiyatları gördüğü fiyatın altına düşmez. Piyasa şu sıralar durağan bir şekilde seyrediyor.”

“GAYRİMENKUL HER ZAMAN KAZANDIRIR”

“Ev alacak vatandaşlar gayrimenkul fiyatları düşecek diye beklemesinler. Gayrimenkul hiçbir zaman gördüğü fiyatın altına düşmez. En güzel yatırım gayrimenkuldür. Her zaman kazandırır. Ne zaman alırsanız alın kâr edersiniz” diye konuştu.

“YETKİ BELGESİ OLMAYAN EMLAKÇI İLE İŞ YAPMAYIN”

Vatandaşlara ve emlakçılara da önemli uyarılarda bulunan Yetkin, “31 Mart’tan sonra yetki belgesi olmayan hiçbir kimse emlak ofisi açamayacak. Yetki belgesi birçok şartı ön koşuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız gayrimenkul alırken muhakkak yetki belgesi sorsunlar. Yetki belgesi olmayan kimseyle çalışmasınlar ve muhakkak sözleşme yapsınlar.”

“SÖZLEŞME HEM ALICIYI HEM SATICIYI KORUR”

“Sözleşmeden korkmasınlar. Sözleşme alım yapanı da satım yapanı da korur. Örneğin vatandaş beğendiği bir ev için kapora ödüyor ama sözleşme yapmıyor. Daha sonra mal ayıplı çıktığında ya da almaktan vazgeçtiğinde kaparo ödediğine dair hiçbir hak iddia edemiyor. Çünkü elinde belgesi yok. Aynı şekilde sözleşme satıcıyı da koruyor. Bu yüzden muhakkak yapılmalı.“

“SÖZLEŞME YAPMAKTAN KORKMAYIN”

“Uygulanan sözleşme bakanlık tarafından hazırlanmış bir sözleşme. Her detaya kadar düşünülmüş. Ne alıcıyı ne satıcının mağdur olmasına imkân veriyor. Vatandaşlarımız sözleşme yapmaktan korkmasınlar. “

İNTERNET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

“Emlakçılar yetki belgelerini ofislerine asmak zorundalar. Vatandaşlarımız bu yetki belgelerini internet üzerinden de sorgulayabilirler. Sözleşmeyi yapsınlar bir mağduriyet yaşarlarsa biz buradayız ve her türlü yardımı hazırız. Hem alıcılar için hem satıcılar için. Yetki belgesi olan emlakçılar gerekli tüm eğitimleri almıştır. Her şeyi yasalara göre uygularlar” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA