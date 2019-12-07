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Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, aynı evde yaşadığı vatandaşı 2 erkeği boğazlarından bıçaklayıp, öldürdü. Nazari, olayın ardından emniyete giderek teslim oldu.
Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

Olay, saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, bu sabah polis merkezine giderek, aynı evde kaldığı vatandaşı 2 yetişkin erkeği öldürdüğünü söyledi. Nazari gözaltına alınırken, adrese giden polis ekipleri, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, Daşmurat Nazari'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Ölen Afganların cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Daşmurat Nazari’nin cinayetten sonra evden çıkarak polis merkezine doğru gitmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın yaşandığı evdeki kişilerin oturma izninin bulunup bulunmadığı, cinayetin neden işlendiği araştırılıyor.

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