  • BIST 119.953
  • Altın 301,301
  • Dolar 5,9564
  • Euro 6,5499
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Ev dışı yeme-içme sektörü 110 milyar liraya ulaştı

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye'de ev dışında yeme-içme sektörünün büyüklüğünün 2019'da 110 milyar lira civarında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür." dedi.
Ev dışı yeme-içme sektörü 110 milyar liraya ulaştı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlediği "Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)" kapsamında "Gastronomi Turizminin Yeni Yaratıcı Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı KayaDemirer, Türkiye'de ev dışında yeme-içme sektörünün büyüklüğünün 2019'da 110 milyar lira civarında olduğunu kaydederek, yılı 19 milyar doların hemen altında bir büyüklükle kapattıklarını söyledi.

Ev dışındaki yeme-içme sektörünün ABD'de 900 milyar dolar, İngiltere'de 120 milyar dolar, İtalya'da yaklaşık 100 milyar dolar, İspanya'da 53 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Demirer, işletme ve istihdama bakıldığında Türkiye'nin emek yoğun bir sektöre sahip olduğunun görüldüğünü anlattı.

Demirer, "Türkiye'nin bu sektörde alacağı çok yol var. Bir taraftan da bardağa dolu bakmak istiyoruz. Biz bunun altını çizerek söylüyoruz; Türkiye'nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür. Üstelik bu sektörde genç nüfus istihdam ediliyor. Bunu iyi yakalamak lazım." diye konuştu.

"Yeni yabancı yatırımcılar Türkiye'de yerel bir ortakla iş birliği yapmalı"

Demirer, yabancı yatırımcılara neler önerebileceği şeklinde soru üzerine, yurt dışından gelerek Türkiye'de yeme-içme sektöründe işletme açacak yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

"Aslında sadece Türkiye'de değil bu önerilerimiz her yerde olmalı. Yabancı yatırımcı bir ülkeye gittiğinde mutlaka yerel bir oyuncu ile iş birliğine gitmeli. Her ülkenin dinamikleri çok farklı çünkü. Ben Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı yatırımcılara ilk süreçte Türk ortakla ortak hareket etmesini öneriyorum. Çünkü en başta yapılan hataların ileride temizlenmesi veya düzeltilmesi zor oluyor. Ayrıca Türk bir şirketle evlilik yaparak yurt dışında çok iyi işlere imza atabilirler."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıtta ikinci indirim28 Ocak 2020 Salı 16:48
  • Dolarda günün ilk rakamları28 Ocak 2020 Salı 11:28
  • Virüs petrole de bulaştı28 Ocak 2020 Salı 08:26
  • Apple'a dev ceza!28 Ocak 2020 Salı 08:18
  • Benzin ve motorine indirim28 Ocak 2020 Salı 07:16
  • Piyasalarda gün sonu27 Ocak 2020 Pazartesi 17:32
  • Havanın ısınmasıyla hamsi fiyatı düştü27 Ocak 2020 Pazartesi 16:23
  • Başkentgaz Çağrı Merkezi'yle ilgili şikayetler27 Ocak 2020 Pazartesi 10:07
  • Damacana fiyatları zamlandı, arıtıcılara talep patladı27 Ocak 2020 Pazartesi 05:05
  • Kamu işçisine ek ödeme 31 Ocak’ta27 Ocak 2020 Pazartesi 04:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti