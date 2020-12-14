  • BIST 1.389
  • Altın 463,613
  • Dolar 7,8655
  • Euro 9,5438
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Ev ev maske ve kolonya dağıtımı

Keçiören Belediyesi, öz kaynaklarıyla üretimi yapılan kolonya ve dezenfektanları ev ev, kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştırıyor.
Ev ev maske ve kolonya dağıtımı

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Salgınla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde kendi öz kaynaklarımız ile üretimini yaptığımız 1 milyon adet maske, 200 bin şişe dezenfektan ve 100 bin şişe de kolonyayı vatandaşımıza dağıttık. Ben de sokak ve pazarlarımızda kolonya ve dezenfektan dağıtmaya devam ediyorum. Pandemi bitene kadar insanımızın sağlığı için üretimlerimiz devam edecek.” dedi.

dsa_4250.jpg

TMM UYARISI DA YAPILDI
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla belediye personeli tarafından oluşturulan ekip ilçenin birçok noktasında maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Ekipler aynı zamanda temizlik, maske ve mesafe(TMM) kurallarına uyulması yönünde vatandaşa hatırlatmalarda da bulundu.

dsc03675.jpg

“30 ÇEŞİT KOLONYA ÜRETİMİ YAPIYORUZ”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise kolonya ve dezenfektan üretim kapasitesi ve çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarının bilgisini paylaşarak şunları aktardı:
“Uzman üretim ekibimiz şuan itibarıyla çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı 30 çeşit kolonya üretimini sürdürmektedir. Ürettiğimiz 100 bin şişe kolonyayı dağıttık. Aynı zamanda 1 milyon adet maskenin de dağıtımını gerçekleştirdik. Gerekli her türlü tedbiri alarak 200 bin şişe birinci sınıf el ve cilt dezenfektanımızı da üretip vatandaşımızla buluşturduk. “İlk Maske, Kolonya ve Dezenfektan Üreten Belediye” olarak insanımızın sağlığı için çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldıztepe Mahalle Kütüphanesi açılışa hazırlanıyor 15 Aralık 2020 Salı 05:30
  • Sağlık filosu genişledi15 Aralık 2020 Salı 04:32
  • Başkan Çetin projeleri yerinde inceliyor15 Aralık 2020 Salı 03:39
  • Su hatları ve ızgara temizliği mesaisi15 Aralık 2020 Salı 02:31
  • Lider fark atmaya devam ediyor15 Aralık 2020 Salı 01:37
  • Keçiören'de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak14 Aralık 2020 Pazartesi 06:02
  • Kızılcahamam kışa hazır14 Aralık 2020 Pazartesi 06:01
  • Halıların desen ve motiflerini inceledi14 Aralık 2020 Pazartesi 06:00
  • Yüksek kira artışları dondurulmalı 14 Aralık 2020 Pazartesi 05:59
  •  ANKESOB Genel Sekreterler Eğitim Toplantısı online yapıldı14 Aralık 2020 Pazartesi 05:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti