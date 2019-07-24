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Ev fiyatına Arap atı
Ev fiyatına Arap atı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 69 safkan Arap atı görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Sararhan isimli tay 360 bin TL'ye satıldı.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.