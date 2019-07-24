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Ev fiyatına Arap atı

Ev fiyatına Arap atı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 69 safkan Arap atı görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Sararhan isimli tay 360 bin TL'ye satıldı.
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