Ev hanımlarının kış hazırlıkları başladı

Başkentli ev hanımları yufkadan erişteye, turşudan menemene, marmelattan salçaya kadar pek çok ürünü imece usulüyle kışa hazır hale getiriyor.

Başkentli ev hanımlarının bugünlerde kış telaşı sürüyor. Maharetli hanımlar, yufkadan erişteye, turşudan menemene, marmelattan salçaya kadar pek çok ürünü imece usulüyle kışa hazır hale getiriyor.

ALKIŞLIK DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde yöresel yiyecek hazırlığı yapan hanımlar bu şekilde aile bütçelerine de destek oluyor. Geleneksel yöntemlerle kışlık yiyeceklerini birbirine destek olarak hazırlayan Pursaklar Saray’daki ev hanımları, güzel bir dayanışma örneği gösteriyor. Farklı günlerde birbirlerinin evinde ya da ekmek evlerinde bir araya gelen hanımlar, imece usulüyle kış için mutfak hazırlıklarını sürdürüyor. Ateşin başında ter döken hanımlar, zorlu bir mesainin ardından hazırlıklarını bitiriyor.

PEK ÇOK ÜRÜN HAZIRLANIYOR

Bugünlerde imece usulüyle sürdürdükleri kış hazırlıkları hakkında gazetemize bilgi veren Miyase Çelik, “Kış aylarında afiyetle tüketeceğimiz yiyeceklerimizi Ağustos, Eylül ve Ekim ayları içinde hazır hale getiriyoruz. Yufkadan, erişteye, salçadan, konserveye, turşudan tarhanaya kadar pek çok çeşit ürünü el emeğimizle yapıyoruz. Deyim yerindeyse mahalledeki hanım arkadaşlarımızla imece usulü karınca gibi çalışıyoruz” dedi.

SAĞLIKLI, BEREKETLİ…

Çelik, Kendi ellerinden çıkan ürünlerin hem sağlıklı hem bereketli hem de maddi anlamda daha uyguna mal olduğunu belirtti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-