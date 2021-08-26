Ev sahibi olacaktı  dert sahibi oldu

Ayla Toroman, Mamak Altıağaç’ta yapılan TOKİ konutlarında hak sahibi olarak kendisine taahhüt edilen dairenin teslim edilmediğini iddia ederek, “Bize 1. kat ve üstü daireler verilecek denildi ancak bana -2 ayarında daire verildi.

Ayla Toroman, Mamak Altıağaç Mahallesi’nde 30 yılı aşkındır yaşadığı gecekondusunun arsasını TOKİ konutları yapılması için daire karşılığında 2013 yılında verdi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Mamak Belediyesi işbirliği ile yapılan Altıağaç TOKİ konutları hak sahiplerine geçtiğimiz yıl teslim edildi. Ancak 60 yaşındaki Ayla Toroman, kendisine kurada çıkan 1. katta ancak kota göre -2’deki daireye itiraz etti. Yetkililere çağrıda bulunan Toroman, “Arsa sahibi olduğum için bana anlaşırken 1. kat ve üzerindeki daireler için taahhüt verilmişti. Burası 1. kat diye geçiyor ama gel gör ki binanın kotuna göre -2’ye denk geliyor. Dairenin hemen arkasında istinat duvarları var. Bu benim gibi dul ve ihtiyaç sahibi birine reva mı” dedi.

BİRİNCİ KAT AYARINDA OLSUN KABUL EDERİM

Ayla Toroman, imarlı 95 metrekare arsası için kuradan çıkan daire karşılığında kendisine 53 bin 500 TL borç çıkartıldığını söyledi. -2 ayarındaki daireyi görünce ödeme yapmak istemediğini kaydeden Toroman, “Geçen yıl bana gösterilen daireyi görünce çıldırdım, nevrim döndü. Hemen Mamak Belediyesi’ne itiraz dilekçesi yazdım; ancak sonuç alamadım. Şimdi dahi muhatap bulamıyorum. Belediyeye olan borcu ödemediğim için bana dairenin anahtarı dahi teslim edilmedi. Tamam gerçekten 1. kat ayarında olsun kabul edeyim; ama bana çıkan yer -2 ayarında. Dairenin karşısında istinat duvarları, rögarlar var. Burayı 1. kat görüp toprak sahibini nasıl kuraya sokarlar bunu anlayamıyorum. Ben 60 yaşında dul bir bayanım. Burada kalmaya korkarım” diye konuştu.

“EV DERDİNDEN KALBİME PİL TAKTILAR”

Bir yıldır ev konusundaki sorunlardan dolayı sağlık problemi yaşadığını anlatan Toroman şunları kaydetti: “Bu evin stresinden dolayı kalp sorunu yaşadım, stent takıldı, anjiyo oldum. Kalbim durmuş 8 defa. 2 ay önce kalbime pil taktılar. Sağlığım gitti. Üzüle üzüle kahroldum. Ev sahibi olacakken dert sahibi oldum. Ben 15 yıl önce kaybettiğim rahmetli eşimden kalan dul maaşımla kira ödüyorum, buradaki arsa sahipleri evlerinde oturuyorlar ben şimdi kiralarda sürünüyorum. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’den bu konuda destek bekliyorum. Burada ne oturabiliyorum ne burayı satabiliyorum ne de kiraya verebiliyorum.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-