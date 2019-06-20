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Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde ev almak isteyen gündelik temizlikçi Sevgi Güven ev hayali için biriktirdiği tüm parasını son çalıştığı lüks sitedeki Fulya Ö.'ye (38) kaptırdı.
Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı

3 ay önce yaşanan olayda iddialara göre 3 çocuklu Tamer- Sevgi Güven çifti bir sitede kapıcı dairesinde kalıyor, geçimini de sitelerde temizlikle sağlıyordu. Sevgi Güven geçen yıl Fulya Ö'nün evini temizleyince Fulya Ö. temizliği beğendi ve kadının sürekli gelmesini istedi. Güven, 4 ay boyunca her gün çalıştı. İddiaya göre Fulya Ö., temizlikçi kadının bir akrabayla telefonda konuşurken ev almak istediğini duydu. 

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Sevgi Güven, "Bana 'size yardım ederim, bankadan kredi çekeceğinize ben üzerini tamamlarım. Taksit taksit ödersin' deyince teklifi kabul ettim" dedi. Fulya Ö.'nün tanıdık emlakçılar aracılığıyla bir ev bulduğunu kaydeden Güven, "70 bin lira paramızı götürüp verdik. Ertesi gün sır olup kayboldu. Ben onu noterde beklerken, 'Cenazem vardı, gelemedim' dedi. Üç ay oldu hâlâ bir haber alamadık" diye konuştu.

SERİ DOLANDIRICI ÇIKTI

Tüm birikimlerini kaybeden aile, şimdi kızları adına çektikleri krediyi ödüyor. Fulya Ö.'nün 14 ayrı suçtan aranması olduğunu öğrenen Tamer Güven, "Çok sayıda kişiyi dolandırmış. Oğlunun okulunu ve kuaförü bile mağdur etmiş. Bir yakınının beyaz eşya dükkânı olduğunu belirterek 10 bin lira istemişti. O para da gitti" dedi.

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