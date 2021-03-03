  • BIST 1.554
  • Altın 407,015
  • Dolar 7,3250
  • Euro 8,8459
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Ev sahibini tabancayla başından vuran hırsız tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evine hırsızlık için girdiği Murat Oktay'ı (33), yaşanan arbedede tabancayla başından vurarak ağır yaralayan Halil Kesici (36), tutuklandı.
Ev sahibini tabancayla başından vuran hırsız tutuklandı

Gazipaşa'ya bağlı Hasdere Mahallesi'nde oturan Yaşar Oktay'ın evine geçen pazartesi günü saat 01.00 sıralarında giren hırsızlık şüphelisi, içerideki 10 bin lirayı alıp kaçmaya çalışırken, içeride uyuyan Yaşar Oktay'ın oğlu Murat, duyduğu sesler üzerine ışığı açıp evi kontrol etti. Bunun üzerine şüpheli dışarı çıkıp kaçmaya başladı, Murat Oktay da peşine düştü. Murat Oktay ile yakaladığı şüpheli arasında evin önünde arbede çıktı. Bu sırada şüpheli taşıdığı tabancayla Murat Oktay'a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler başına, sırtına ve bacağına isabet eden Murat Oktay, ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçtı. Silah sesine uyanan ailesi dışarı çıktığında Murat Oktay'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Oktay, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Oktay buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyat edildi. 

HASTANEYE GİDİP, BACAĞINI ALÇIYA ALDIRMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin Halil Kesici olduğunu tespit etti. Şüphelinin yüksekten atlama sonucu bacağında çatlak oluştuğu ve bu nedenle sabah saatlerinde Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne geldiğini ve bacağını alçıya aldırdığını belirleyen jandarma ekipleri, Halil Kesici'yi yakalayarak gözaltına aldı. 

TUTUKLANDI

Mağdur tarafından da teşhis edilen Halil Kesici, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Halil Kesici, tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da raylı sistemle 5 yılda İstanbul'un 189 katı yolcu taşındı03 Mart 2021 Çarşamba 11:17
  • Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı03 Mart 2021 Çarşamba 11:14
  • Bursa'dan İstanbul Havalimanı'na direkt otobüs seferleri başladı03 Mart 2021 Çarşamba 11:06
  • Ankara'da ekmeğe zam03 Mart 2021 Çarşamba 11:02
  • Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var03 Mart 2021 Çarşamba 10:42
  • Türk zırhlısı Cobra II yeni versiyonuyla en tehlikeli görevlere hazır03 Mart 2021 Çarşamba 10:41
  • TIR şoförü kaza yaptığını önce inkar etti, sonra kabul etmek zorunda kaldı03 Mart 2021 Çarşamba 10:37
  • Ev sahibini tabancayla başından vuran hırsız tutuklandı03 Mart 2021 Çarşamba 10:36
  • BM'de Myanmar büyükelçisi krizi03 Mart 2021 Çarşamba 10:05
  • Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı03 Mart 2021 Çarşamba 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti