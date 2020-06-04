  • BIST 109.505
  • Altın 370,865
  • Dolar 6,7598
  • Euro 7,5775
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarının normalleşme süreci ve sonrasında da 40 bin lira olarak devam edeceğini söyledi.
Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası alımına yönelik barınma yardımında bulunduklarını anımsattı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile gerçekleştirilen barınma yardımlarında bir süre önce artışa gidildiğini belirten Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik."

"Bu miktarlarla devam edecek"
Bakan Selçuk, bu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, sağlıklı evlere kavuşmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Muhtaçlık kriterleri esas alınarak sosyal yardımlar kapsamında verilen barınma yardımları daha çok kırsal alanda kendilerine ait evlerde ikamet eden ihtiyaç sahibi hanelerin evlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Mayısta 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi04 Haziran 2020 Perşembe 10:56
  • Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek04 Haziran 2020 Perşembe 10:56
  • Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildikleri iddia edilen sığınmacılar kurtarıldı04 Haziran 2020 Perşembe 10:55
  • Barışmayan eski sevgilisinin aracını kullanılmaz hale getirdi04 Haziran 2020 Perşembe 10:21
  • Milli uydu İmece'nin son montajı yapıldı, testleri başlıyor04 Haziran 2020 Perşembe 10:20
  • George Floyd’un koronavirüs testi pozitif çıktı04 Haziran 2020 Perşembe 10:18
  • Tuzla Piyade Okulu davasında 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı04 Haziran 2020 Perşembe 10:01
  • Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım04 Haziran 2020 Perşembe 09:58
  • ABD'deki 295 Türk yurda dönmek üzere Chicago'dan yola çıktı04 Haziran 2020 Perşembe 09:46
  • Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım04 Haziran 2020 Perşembe 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti