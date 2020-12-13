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Evcil hayvanlar 'koronavirüs' gerekçesiyle sokağa bırakılıyor

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, koronavirüs sürecinde çoğu insanın parayla aldığı hayvanlarını virüs bulaşabileceğini düşünerek sokağa bıraktığını belirtti.
Evcil hayvanlar 'koronavirüs' gerekçesiyle sokağa bırakılıyor

Koronavirüs sürecinde insanların bilinçsiz olmasından dolayı hayvanlardan hastalık bulaşabileceği gerekçesiyle yaklaşık yüzde 10 civarında sahiplenilen hayvanın sokağa bırakıldığını belirten KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, virüsün hayvanlardan bulaşmasının mümkün olmadığını anlattı. Yıldırım, "Hayvanlardan asla koronavirüs hastalığı bulaşmaz. Aslında veteriner hekimlerinin de bahsettiği gibi hayvanlar insanların bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor" dedi.

'BELEDİYELER YETERİNCE BÜTÇE AYIRMIYOR'

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokak hayvanlarının sahiplerinin belediyeler olduğunu söyleyen Yıldırım, bazı sokaklarda 50-60’lı gruplar halinde köpeklerin dolaştığını ve insanların dışarıya çıkmaya korktuğunu kaydetti. Belediyelerin sokak hayvanları için yeterince bütçe ayırmadığını dile getiren Yıldırım, "Bu hayvanlar açlıktan hastalanıyor ve insanlar içinde tehlike ortaya çıkıyor. Yasal mevzuatlar gereği sokakta yaşayan her hayvandan belediyeler sorumludur. Belediyeler asli görevini ifa etmediği için sokak hayvanlarının popülasyonlarında ciddi bir artış var. Rakamlar gerçekten çok korkunç boyutlara ulaştı. Eğer bunların önüne geçilmezse 5 yıl sonra insanlar sokağa çıkamaz hale gelecektir. Bunun tek önlemi ise belediyelerin bu hayvanları kısırlaştırmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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