Evde 19 sikke ele geçirildi

ÇANAKKALE'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde 19 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşılan R.E.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, üzerinde çeşitli kabartmalar ve yazılar bulunan tarihi eser niteliğinde 19 sikke ile 1 metal arama dedektörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.E., KOM Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.