Evde alınacak basit önlemlerle su israfının önüne geçilebilir

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elipek, vatandaşların evlerinde ve dışarıda alacağı basit önlemlere su tüketimlerini azaltabileceğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, AA muhabirine, bireysel ve toplumsal önlemlerle boşa harcanan sudan önemli miktarda tasarruf edilebileceğini belirtti.

Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisinin yaz aylarında giderek arttığına vurgu yapan Elipek, sıcak aylarda su tüketiminin çok yükseldiğini dile getirdi.

Tarım arazilerinde vahşi sulamadan vazgeçerek ve evlerde alınacak önlemlerle su tasarrufu sağlanabileceğini ifade eden Elipek, "Özellikle yaz aylarında insanların suya olan ihtiyaçları hem içme suyu hem de kullanma suyu bakımından artar. Yaz aylarında artan bu su ihtiyacımızı giderirken çok dikkat etmeliyiz ve suyu tasarruflu kullanmalıyız." dedi.

Duş almadan önce sıcak suyun gelmesini beklerken akan suyun bir kovada biriktirilip bahçe sulaması ya da temizlikte kullanılabileceğini anlatan Elipek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu konuma gelmeden çalıştırmak su tasarrufunu engellemekte. Dışarıdan aldığınız sebze ve meyveleri tek tek yıkmamak yerine hepsini bir kap içine toplayıp yıkarsak hem zamandan kazanmış olursunuz hem de su tasarrufu sağlarsınız. Yine bu mevsimde gereksiz şekilde halı yıkamak, araba yıkamak ve güneşin dik geldiği saatlerde bahçe sulamak hem zaman kaybıdır hem de su israfıdır. O yüzden kişisel olarak bunlara mutlaka dikkat etmeliyiz. Lavabolardan atık yağlar dökülmemelidir. Atık yağlar döküldüğü takdirde temiz suyu, kendi kendini yenileyemeyecek şekilde kirletir. Bu nedenle lavabolar sadece kullanılan suyun boşaltıldığı yerler olmalı. Bunlara dikkat edip kişisel önlemleri alalım. Özellikle toplu gidilen etkinlik alanları ya da tatil bölgelerinde su kullanımına dikkat edelim."

Prof. Dr. Elipek, suyun hayatın varlığı açısından vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu ve su kaynaklarının korunup tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Tasarrufun kişisel önlemlerle başlayacağını vurgulayan Elipek, "Herkes 'ben tek başıma ne yapabilirim' diye düşünür. İnanın bu konuda herkesin bir katkısı olabilir. Su bizim için hayatımızın olmazsa olmazıdır. Her şeysiz yaşayabiliriz ama susuz yaşayamayız. O yüzden su kaynaklarımıza gözümüz gibi bakmalıyız. Su kaynaklarını hem kirletmemeliyiz hem de israftan kaçınmalıyız." diye konuştu.