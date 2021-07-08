  • BIST 1.376,140
  • Altın 506,26
  • Dolar 8,6800
  • Euro 10,2650
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Evde aşı hizmeti veren sağlıkçılar vatandaşa bir telefon kadar yakın

Yalova'da oluşturulan evde aşı uygulaması ekipleri, telefonla talep geldikten sonra kısa sürede adrese giderek başvuru sahiplerini Kovid-19'a karşı aşılıyor.
Evde aşı hizmeti veren sağlıkçılar vatandaşa bir telefon kadar yakın


Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için yurt genelinde sürdürdüğü çalışma kapsamında Yalova'da oluşturulan evde aşı uygulaması ekipleri, vatandaşların telefonla taleplerini kısa sürede karşılıyor.

Çalışan sayısı fazla olan işletmelerde yerinde aşı uygulaması başta olmak üzere AVM ve yoğunluğun olduğu bölgelerde kurulan çadırlarda aralıksız aşı çalışması yürüten İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlı, hasta veya engelli vatandaşların ayağına gidiyor.
Evde aşı talebini içeren telefonla harekete geçen sağlıkçılar, gerekli önlemleri alıp dakikalar içinde başvuru sahibinin adresine giderek aşısını yapıyor.

2021_temmuz_08_evde_20210708_2_49102728_66794179.jpg

Yalova Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Eyyüp Çağırtekin, AA muhabirine, son dönemde evde aşı uygulamasında görev aldıklarını söyledi.

Sağlık camiası olarak yurdun her yanında yoğun bir tempoyla aşı çalışması yürütüldüğünü belirten Çağırtekin, "Yatalak, engelli ve sağlık kuruluşlarına ulaşımda zorluk çeken hastaların aşısını bir telefonla evine giderek yerinde yapıyoruz. Bize ulaşamayanlara biz ulaşmaya çalışıyoruz. Umduğumuzdan daha fazla rağbet var." dedi.

Her ekip günde 15-20 kişiye aşı yapıyor
Bugünlerde ağırlıklı olarak 3. doz aşıları yaptıklarını dile getiren Çağırtekin, her ekibin günde 15-20 kişiyi adresinde aşıladığını aktardı.

AVM, tersane, fabrika, organize sanayi bölgeleri, huzurevi gibi birçok alanda sağlık personelinin bu seferberliğe katıldığını vurgulayan Çağırtekin, şöyle konuştu:

"İnşallah bu hızla gidersek eylülde maskesiz ve sağlıklı günlere ulaşırız diye umuyoruz. Bakanlığımızın Türkiye genelinde uyguladığı en kısa sürede vakaya ulaşma hedefini Yalova'da da yerine getiriyoruz. Kısa sürede evlerine giderek ihtiyacı olan vakaların aşılarını yapmak güzel bir duygu. Kovid-19 ile mücadelede aşının önemini hepimiz idrak ettik. Bizim tavsiyemiz, henüz daha aşılanmamış kişilerin aşılarına başlamalarını diliyoruz."

Toplum Sağlığı Merkezinde ebe olarak görev yapan Mesude Kara da meslekte 32 yılı geride bıraktığını anlattı.

İhtiyacı olanlara en kısa sürede ulaşmanın, onlara hizmet sunmanın kendilerine mutluluk ve huzur verdiğini kaydeden Kara, bir an önce salgının bitmesini diledi.

"Çok sevindim, sağ olsunlar"
İl merkezinde ikamet eden 90 yaşındaki Sadiye Gür ise telefonla ulaştıktan sonra yaklaşık 15 dakikada evine gelip aşısını yapan Kovid-19 savaşçılarına teşekkür ederek, "Çok sevindim, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Aşımı da pansumanımı da yaptılar. Allah uzun uzun ömürler versin, kolaylıklar versin, sağlık versin." ifadelerini kullandı.

Gür'ün kızı Zekiye Cirik (62), İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak aşı yaptırmak istediklerini söylediğini aktardı. Cirik, şunları kaydetti:

"Devletimizin aşı politikası baştan beri takdire şayan. Hepimiz vaktinde aşılarımızı olmuştuk zaten. Bu varyant olayı çıktıktan sonra 3. aşı gereğini öğrendik. Yaşlı annem için talebimizi ilettik ve kısa sürede ekip evimize geldi. Gelmişken benim de 3. doz aşımı yaptılar. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir hizmet. Biz çok memnunuz. Bir sipariş versem herhalde daha geç gelirdi. O kadar çabuk geldiler. Anında cevap verdiler ve annem inanılmaz mutlu oldu. Alakaları, yaşlı anneme incitmeden yattığı yerden öyle bir hizmet vermeleri müthiş bir olay. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi06 Temmuz 2021 Salı 09:18
  • Kaygı internet bağımlılığını tetikliyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:13
  • Hamilelikte ilk 3 ay diş tedavisine dikkat edin05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:25
  • Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:51
  • Türkiye'de 4 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:45
  • Bakan Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda02 Temmuz 2021 Cuma 09:46
  • 20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı01 Temmuz 2021 Perşembe 13:06
  • “Keten tohumu tokluk hissi veriyor”01 Temmuz 2021 Perşembe 10:42
  • Prof. Dr. Sakarya'dan delta varyantı uyarısı30 Haziran 2021 Çarşamba 11:41
  • Sağlık- Sen'in 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi29 Haziran 2021 Salı 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti