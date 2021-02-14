  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Evde asılı bulundu; boynunda çift ip izine rastlandığını öne süren aile yeniden otopsi istedi

Betül Özdemir’in boynunda çift ip izi olduğunu ve bunun da intiharı şüpheli kıldığını söyleyen acılı aile, avukat aracılığıyla konunun yeniden araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.
Evde asılı bulundu; boynunda çift ip izine rastlandığını öne süren aile yeniden otopsi istedi

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Betül Özdemir, Hatay’ın Antakya ilçesi Güllübahçe Mahallesi Hürriyet Apartmanı'ndaki arkadaşı A.Ş.'ye ait evde 5 Şubat tarihinde asılı halde ölü bulundu. Kendilerinden ayrı yaşayan Betül’ün intihar edecek biri olmadığını söyleyen acılı aile, boynunda çift ip izi olduğunu ileri sürerek, yeniden otopsi raporu talep etti. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını topladıklarını ve bunu Cumhuriyet savcılığına bildireceklerini söyleyen aile, olayın aydınlatılmasını istedi.

'BETÜL KENDİNE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ'

Kızının hayat dolu biri olduğunu söyleyen anne Emsal Arpacı (60), "Okulum bitince sana bakacağım anne, seni çalıştırmayacağım. Ben sana bakacağım, abilerim değil, ben bakacağım derdi. Öyle heyecanlı öyle hayat dolu bir kızdı ki canını da çok seviyordu. Betül kendisini öldüremez, kimin parmağı varsa ortaya çıksın. Bütün üniversite hocalarına, arkadaşlarına ve yetkililere sesleniyorum, lütfen araştırın, Betül’ü kimin öldürdüğünü ortaya çıkarın. Betül böyle bir şey yapmaz kendine, acımız büyük, yanıyoruz” dedi.

'HAYAT DOLUYDU'

Kızının bu ölümü hak etmediğini belirten Tahsin Özdemir (63) de, “Çok hayat dolu bir kızdı, kendisi annesine sürpriz yapacağını söylemişti, ‘ilk maaşımdan koyun alacağım, adak yapacağım’ demişti. Böyle bir şey olacağını beklemiyorduk" diye konuştu.

“HİÇBİR AİLE FERDİMİZ, BU OLAYIN İNTİHAR OLDUĞUNA İNANMIYOR”

Acılarının büyük olduğunu ve Betül’ün vefatının kendilerini yasa boğduğunu söyleyen ağabey Mehmet Ali Özdemir ise, “Kız kardeşim, hayat doluydu. Geleceğini çok iyi seçen, geleceğe dair hayalleri olan bir kızdı. Hiçbir aile ferdimiz, bu olayın intihar olduğunu düşünmüyoruz, bunun aydınlatılmasını istiyoruz. Kimin parmağı varsa, kim bu cinayete sebep olduysa, ortaya çıkmasını istiyoruz. Lütfen bu olay aydınlatılsın. Bu iş, örtbas edilmesin, adli raporların, otopsinin, tüm bulguların detaylı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Bir insan, evlat sahibi olabilmek için milyarlarca para döküyor, bir evladı kaybetmek kolay değil. Annemle babamın bir nebze olsun acılarını dindirin, suçlu kimse ortaya çıksın, bizim acımız ancak öyle biraz diner” dedi.

AİLE AVUKATI: YENİDEN OTOPSİ TALEP ETTİK

Gerçeğin ortaya çıkacağına ve adalete güvenlerinin tam olduğunu belirten ailenin avukatı Atakan Atar, yeniden mezarın açılarak otopsi yapılmasını talep ettiklerini kaydetti. Otopsi raporunun ölümün şüpheli olduğunu gösterdiğini belirten Atar, şunları söyledi: “Betül hayata bağlı bir insandı. Ailesi ve arkadaşları tarafından sevilen, canlı bir kişiliği olan biriydi. Toplumumuzda maalesef kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Bu da bu ölümün şüpheli olduğunu bizlere gösteriyor. Biz, adaletin tecellisi noktasında, tabi ki hiç kimsenin masumluğuna helal getirmeden bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Bu konudaki taleplerimizi, Cumhuriyet Savcılığı'na ilettik, yeniden otopsi talep ettik. Bu hususta adalete güvenimiz tam, gerçeğin aydınlatılacağına inanıyoruz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır14 Şubat 2021 Pazar 09:35
  • ABD Başkanı Biden: Trump Senato'da aklansa da suçlama tartışma götürmez14 Şubat 2021 Pazar 09:33
  • Putin, Rus muhalif Navalnıy’ın ekonominin kötü olduğu bu dönemde kullanıldığını savundu14 Şubat 2021 Pazar 09:33
  • Japonya’da 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 100'den fazla yaralı var14 Şubat 2021 Pazar 09:32
  • Azil yargılamasında aklanan Trump: Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum14 Şubat 2021 Pazar 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Şubat 2021 Pazar 09:29
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi14 Şubat 2021 Pazar 09:29
  • İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor14 Şubat 2021 Pazar 09:28
  • Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici İstanbul'a geldi14 Şubat 2021 Pazar 09:27
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi14 Şubat 2021 Pazar 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti