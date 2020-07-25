Evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını bildirdi.