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Evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını bildirdi.
Evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını bildirdi.
 
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