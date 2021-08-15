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Evde bakım yardımı bugünden itibaren hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemesinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Evde bakım yardımı bugünden itibaren hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaşan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı.

Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu aktardı.

Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğuna işaret eden Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.

Evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını ifade eden Yanık, "968,2 milyon lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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