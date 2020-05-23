Evde baklava yapmak, Evde baklava nasıl yapılır?

Bayramlarımızın evlerde vazgeçilmezi olan ev baklavası tarifi: En kolay ev baklavası nasıl yapılır? İşte en kolay en baklavası hamuru ve şerbeti tarifi. gazeteilksayfa.com olarak sizin için hazırladık.

Türk mutfağında tatlı denilince akla ilk gelen baklava aynı zamanda yapmakta pek çok kişinin de çekindiği tatlılardan biridir. Yapılışı zor olan baklava özellikle bayramların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Mübarek Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte covid-19 nedeniyle evlerde geçirilecek bu bayramda taze çıtır baklava tarifi aranmaya başlandı. ( Ev baklavası tarifi, Evde baklava nasıl yapılır? Ev baklavası şerbeti nasıl yapılır? Ev baklavası nasıl ıslanır? Ev baklavası nasıl dilimlenir? ). Arasındaki ceviz ve fıstıkla lezzetine çeşitlilik katılan baklavanın en iyi tarifi gazeteilksayfa.com olarak sizin için hazırladık.

Ramazan Bayramına saatler kala pek çok kişi bugünden itibaren tatlılarını yapmaya başladı. Kültürümüzün vazgeçilmezi olan ve çıtır çıtır lezzetiyle damaklardan taht kuran baklavanın yapılışı ciddi ustalık gerektirse de bazı püf noktaları ve tariflerle kolay hale getirilebiliyor. Sizler için hazırladığımız bu baklava haberimizde çıtır çıtır cevizli ev baklavasının malzemelerine ve tarifine ulaşabilirsiniz.

CEVİZLİ EV BAKLAVASI TARİFİ

Ev yapımı baklava hamuru malzemeleri:

* 1 bardak süt

* 2 bardak sıvıyağ

* Kabartma tozu

* 2 yumurta

* malzemeye göre belirlenmiş un miktarı (Alabildiği kadar)

* 1 kaşık sirke

* 1 paket katı yağ (Tereyağından hoşlanıyorsanız ondan da katabilirsiniz)

* 300-400 gr dövülmüş ceviz içi

BAKLAVA ŞERBETİ MALZEMELERİ

* 800 ml (4 bardak su)

* 5 bardak toz şeker

* Limon suyu

HAMURUN HAZIRLANIŞI

* Süt, yumurta, yağ ve sirke yayvan bir kapta birbirine karıştırılır. İçerisine kabın kapasitesi kadar un koyulur ve kabartma tozu eklenir ve yumuşak bir hamur elde edilir. Yapılan hamur eşit olamak koşuluyla 5 parçaya bölünür. Daha sonra bölünen bu 5 parça 10’ar parçaya bölünerek 50 adet küçük top hamur elde edilir. Bu toplar bir tepsiye dizilerek yarım saat kadar dinlendirilir.

* Dinlenen hamur toplarının üzerine nişasta eklenerek daire şeklinde hamurlar açılır. Açılan bu hamurlar 5 farklı noktada 10’ar şekilde üst üste dizilerek biriktirilir. Biriken 10’luk hamurlar en son tekrar açılarak 5 adet baklavanın katı olan açma hamur elde edilir ve tepsiye dizilir.

Ev baklavası nasıl dilimlenir?

* İlk iki kat tepsiye koyulduktan sonra ceviz serpilir üzerine 1 kat daha hamur konur daha sonra tekrar ceviz serpilerek 2 kat daha üzerine eklenir. En son olarak baklavalara bıçak yardımıyla kesilerek istenilen şekil verilir. Daha sonra kızdırılmış tereyağı üzerine eklenerek baklavalar fırına verilir. Daha sonra fırından çıkan baklavanın üzerine şerbet ilave edilerek soğuması beklenir.

Ev baklavası şerbeti nasıl yapılır?

ŞERBETİN HAZIRLANIŞI

Tencere konulan 4 bardak su ve 5 bardak toz şeker kaynayıncaya kadar karıştırılır. Kaynadıktan sonra üzerine limon suyu ilave edilir ve altı kapatılır.



Habermerkezi//Gazeteilksayfa.com