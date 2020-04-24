Evde bunalan vatandaşlar bahçelere koştu

Koronavirüsten ötürü getirilen dört günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen ve günlerdir evde kalmaktan bunalan çok sayıda Başkentli, yasak öncesi kırsal alanlarda yer alan hobi bahçelerine koştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen ve salgın tedbirleri kapsamında günlerdir evde kalan çok sayıda Başkentli, şehir hayatından uzaklaşarak daha sakin ve oldukça sessiz olan hobi bahçelerine koştu.

YASAK ÖNCESİ HOBİ BAHÇELERİNE GİTTİLER

Sokağa çıkma yasağı öncesinden vatandaşlar aileleriyle birlikte hobi bahçelerinin yolunu tuttu. Bu zor günlerde kırsal alanlara giderek kafa dağıtmak ve toprakla uğraşmak isteyen Başkentlilerin sayısının bir hayli çok olduğu görüldü.

YOĞUNLUĞUN OLDUĞU BAHÇELERİ GÖRÜNTÜLEDİK

Muhabirimiz, sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde doluluk oranının arttığı Çubuk ve Pursaklar’daki hobi bahçelerini görüntüledi.

Başkent’in kırsal alanlarında bulunan hobi bahçelerinde bu günlerde yoğunluk hakim. Çok sayıda vatandaş, 4 günlük sokağa çıkma yasağını bahçelerinde geçiriyor. Bu şekilde sebze ekim ve dikim fırsatı da yakalıyor. Bahçelerde koronavirüs tehlikesinden uzak olduklarını düşünen vatandaşlar, sosyal izolasyonlarını da burada en iyi şekilde sağladıklarını kaydediyor.

VATANDAŞLAR BAHÇELERDE RAHAT NEFES ALDI

Sokağa çıkma yasağını Çubuk’taki bahçesinde geçiren Döndü Börekçi, “Koronavirüs salgınından dolayı evlere tıkalı kaldık. Virüsten korktuğumuz ve tedbirlere uyduğumuz için evden dışarı çıkmıyoruz. Bahçelerimiz bu zor günlerde derdimize derman oluyor. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Bahçe işleri ile uğraşınca zaman su gibi akıp geçiyor. Hem ekim ve dikim zamanı. Sokağa çıkma yasağını bu şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

KENDİMİ ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM

Pursaklar’daki Şaban Çelik şunları söyledi: “Bahçeye geldiğim zaman kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Şehirde evimizde iken virüsten dolayı bir yere kıpırdayamıyoruz. Burada ise bahçemizin içinde toprakla oynuyoruz. Bu bizi rahatlatıyor. Kendi ürünümüzü üreterek de bu günlerde çok anlamlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu şekilde market ve manavlardaki sosyal yoğunluğu da azaltmış oluyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-