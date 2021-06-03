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Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı

Ankara'da, girdiği evde değerli eşya bulamayınca 7 aylık 'Pekinez' ırkı köpek ile 2 güvercini çalarak kaçan Bülent K., polis ekiplerince yakalandı.
Evde değerli eşya bulamayınca köpeği çalan şüpheli, suç makinesi çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesindeki evden 2 güvercin ile 7 aylık 'Pekinez' ırkı köpeğin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin, Bülent K. olduğu tespit edildi. Bülent K., polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Bülent K.'nin, satışı yaklaşık 5 bin liradan yapılan köpeği 300 liraya petshop'a sattığı, güvercinleri ise arkadaşına hediye ettiği belirlendi. İlçede 2 araçtan da yakın dönemde yüklü miktarda para çaldığı tespit edilen Bülent K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Eve girdiğimizde değerli hiçbir şeyin olmadığını görünce evde bulunan cins köpek ile özel 2 güvercini satmak için çaldım. Köpeğin ne kadar olduğunu bilmediğim için 300 liraya sattım. Güvercinleri de arkadaşıma hediye ettim" dediği öğrenildi.

Polis, köpeği satıldığı yerden alarak, sahibine teslim etti.

TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada Bülent K.'nin, 60'ın üzerinde suç kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı tespit edildi. Ayrıca Bülent K.'nin, bankalardan para çeken ve tapuda işlem yapanları takip ederek, yaklaşık 5 milyon lira çaldığı da saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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