Evde egzersiz nasıl yaparız? Ev yapılabilen basit egzersizler…

Evlerimizde karantina günlerinde dışarıya fazla çıkamadığımız için vücudumuz hareketsizlikten ötürü olumsuz etkileniyor. Peki, ev geçen günlerimizde nasıl egzersiz yaparız? Evde hangi egzersiz hareketlerini yapabiliriz?

Koronavirüs tedbirlerinden ötürü dışarıya fazla çıkamaz olduk. Haliyle evlerde kaldığımız bu dönemlerde hem kilo almaktayız hem de vücudumu hareketsizlikten olumsuz etkilenmekte. Peki, evde nasıl spor yapılır? Evde nasıl spor yapabiliriz? Evde egzersiz nasıl yapılır? Evde yapılabilen egzersizler neler? Evde yapılabilen egzersizler, Tüm soruların cevabı haberimizde…

Evde nasıl egzersiz yapabiliriz? Evde yapılabilen egzersizler…

Boyun egzersizleri

Sandalyede oturarak başınızı yavaşça sağa döndürerek 3 sn. böyle durun sonra aynı işlemi sol tarafa doğru tekrarlayın. En az 5 defa bu hareketi tekrarlayın.

Sandalyede oturarak başınızı, yavaşça çeneniz göğsünüze değecek şekilde eğmeye çalışın. Dinlenin. Başınızı yavaşça arkaya bükün ve dinlenin. En az 5 defa tekrarlayın.

Sandalyede oturarak başınızı yavaşça kulağınız omzunuza değecekmiş gibi sağ ve sola eğin. 5 defa tekrarlayın.

Evde nasıl egzersiz yapabiliriz? Evde yapılabilen egzersizler…

Omuz egzersizleri

Ayakta veya otururken kolunuz vücudunuzun yanındayken önden yukarıya doğru baş hizasına kadar kaldırın sonra aynı şekilde geri indirin.

Aynı pozisyonda kolunuz vücut yanındayken yandan yarım daire çizer gibi baş hizasına kadar kaldırın sonra aynı şekilde geri indirin.

Evde nasıl egzersiz yapabiliriz? Evde yapılabilen egzersizler…

Bel ve karın egzersizleri

Sırt üstü dizler bükülü, ayak tabanları yerde ve kollar yanlarda olacak şekilde yatın. Bir elinizi belinizin altına koyarak diğer el ile beliniz arasında elinizi sıkıştırın. Bel kavisini düzleştirin, 5 sn. bu işlemi sürdürüp gevşeyin.

Ellerinizi, dizlerinize doğru uzatarak başınızı ve kürek kemiklerini yerden kaldırın. 5-10sn. bu pozisyonu koruyup gevşeyin.

Evde nasıl egzersiz yapabiliriz? Evde yapılabilen egzersizler…

Sırt egzersizleri

Karnınızın altına ince bir yastık yerleştirerek kollar yanlarda yüzükoyun yatın. Başınızı, omuzlarınızı ve kollarınızı yukarıya doğru kaldırarak 5 sn. bu pozisyonu sürdürüp gevşeyin.

Evde nasıl egzersiz yapabiliriz? Evde yapılabilen egzersizler…

Kalça ve diz egzersizleri

Bir ayağınızın topuğunu sürüyerek kalça ve dizinizi bükün, sonra uzatın. Aynı egzersizi diğer bacağınıza tekrarlayın. Bir ayağınızın topuğunu sürüyerek bacağınızı yana doğru açıp kapayın. Aynı egzersizi diğer bacakta tekrarlayın.