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Evde kalanlar için kültür şöleni

Mamak’ta karantina günleri eğlenceyle renkleniyor. Mamak Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonlarını evde geçiren ilçe sakinleri için güzel bir sürpriz hazırladı.
Evde kalanlar için kültür şöleni

Mamak Belediyesi Halk Oyunları ekipleri her hafta sonu bir mahallede farklı yörelerin halkoyunları gösterileri ile coşkuyu Mamaklının ayağına getiriyor.

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Mamaklılara moral oluyor
Mamak Belediyesi vatandaşların evde kalarak da eğlenebilmeleri için çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenliyor. Belediye, her hafta sonu farklı bir mahallede halk oyunları ekibini sokak sokak gezdirerek sanatlarını sergilemelerine olanak tanıyor. Koronavirüs sebebiyle kültür ve sanat faaliyetlerini genelde online olarak gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarında mahallelerde vatandaşlara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Gösterilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğinin altını çizen Köse, “Başta Mamak’ımızın güzellikleri olmak üzere, ülkemizin tüm güzelliklerini tüm renklerini yaşatmaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özümüzü kaybetmeden, milli değerlerimizi inşallah geleceğe taşıyacağız” dedi.

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