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'Evde kalanlara' 30 bin kitap dağıtıldı

Kayseri Talas Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalanlara Türk ve dünya klasikleri ile çocuk eserlerinin de yer aldığı kitapları mahalle mahalle dolaşarak dağıtıyor.
'Evde kalanlara' 30 bin kitap dağıtıldı

Kayseri Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı evde kalan ailelere Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitapları dağıtıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs salgını sürecinde evde kalmak zorunda olan çocuklara ve büyüklere yönelik kitap okuma kampanyası başlattı.

Kentin üçüncü büyük merkez ilçesi olan Talas'a bağlı tüm merkez ve kırsal mahallelerde ikamet edenlerin faydalandığı kampanyada bugüne kadar yaklaşık 30 bin kitap adreslere ulaştırıldı.

Sağlık çalışanlarına özel hazırlanan ayraçlarda pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür edildi.

Büyükler için dünya klasikleri listede yer alırken, okul öncesi çocuklara boyama kitapları, okul çağındakilere de resimli hikaye kitapları hediye ediliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara gönderdiği kitapların üstüne düştüğü notta, salgın tehlikesinin ortadan kalkması durumunda kitap okuyan çocukları tur otobüsüyle kentte gezdireceği sözünü verdi.

"İlgi çok yoğun"
Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli Mehmet Özbağdatlı, AA muhabirine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde 20 Nisan'da başlattıkları kampanyaya halkın ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların kendilerine 5 farklı numaradan ve internet sitesinden kayıt oluşturarak ulaştığını anlatan Özbağdatlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar istedikleri üç kitabı bildiriyorlar ve adreslerini ekliyorlar. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek adreslerine ulaştırıyoruz. İlgi çok yoğun, bu nedenle kitapların ulaşımında zaman zaman sıkıntı oluyor, halkımızın anlayışına sığınıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 30 bin kitap dağıttık, 10 bin aileye ulaştık. Başkanımız bütün yaş grubunu düşündü. Özellikle aileler çocuk kitapları istiyor."

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