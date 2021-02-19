  • BIST 1.565
  • Altın 397,234
  • Dolar 6,9617
  • Euro 8,4478
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Evde kumara 39 bin TL ceza; çaydanlıktan iskambil kağıtları çıktı

Sivas'ta, polis ekiplerinin eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 8 kişi ile 3 ev sahibine toplam 39 bin 422 TL ceza uygulandı. Baskın sırasında, çaydanlığın içinden de iskambil kağıtları çıkması dikkat çekti.
Evde kumara 39 bin TL ceza; çaydanlıktan iskambil kağıtları çıktı

Sivas'ta, evde toplu halde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 50 deste oyun kağıdı, alacak- verecek listesinin olduğu 4 yazboz ve ajanda, pul yerine kullandığı tespit edilen üzerinde 'geçersizdir' ibaresi bulunan 200 TL'lik 69 sahte banknot, 100 TL'lik 97 sahte banknot, 50 TL'lik 80 sahte banknot ile havalı tüfek ele geçirildi. Baskın sırasında çaydanlık içinden de iskambil kağıtları çıktı. 

Evde yakalanan 8 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesince 'kumar oynamak' suçundan 1336'şar TL olmak üzere toplam 10 bin 688 TL ceza uygulandı. Ayrıca 8 kişi ve 3 ev sahibi olmak üzere toplam 11 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarınca maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal ile ikameti kullandırmaktan toplam 28 bin 734 TL ceza uygulanması için tutanak tutuldu. Şüphelilere toplam 39 bin 422 TL ceza uygulandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersoy: İklim değişimi herhangi bir sektörün sorunu olmanın çok ötesindedir19 Şubat 2021 Cuma 14:35
  • Akar: Pençe Kartal-2 ile PKK'nın sözde yönetiminde ciddi panik olduğu gelen istihbari bilgiler arasında19 Şubat 2021 Cuma 14:33
  • Nevşehir'de laboratuvarda analiz edilen patates pişirme amacına göre paketleniyor19 Şubat 2021 Cuma 14:26
  • Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu19 Şubat 2021 Cuma 14:24
  • Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı: Bir anneye bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok19 Şubat 2021 Cuma 14:09
  • Azerbaycan Başbakanı Esedov: Türkiye'nin küresel ısınmayla mücadelesine katkı yapacağına inanıyoruz19 Şubat 2021 Cuma 13:55
  • Arnavutköy Kaymakamlığından Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliyesinin istendiği iddialarına yalanlama19 Şubat 2021 Cuma 13:55
  • Bakan Akar'dan Gara mesajı: Artık güvende değiller19 Şubat 2021 Cuma 13:45
  • Adalet Bakanı Gül: Herkesin terörle mücadeleye taraf olması şarttır19 Şubat 2021 Cuma 13:44
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İklim değişikliğine karşı iş birliğimizi bugünden güçlendirmeliyiz19 Şubat 2021 Cuma 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti