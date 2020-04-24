Evde oynanabilecek oyunlar...

Çocukların tablet telefondan sıkıldığı bu zamanda biz de sizler için evde oynayabileceğiniz oyunları derledik. Peki, bu oyunlar ne mi?

Evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde diğer aile üyeleri ile evde pek çok etkinlik yapıyoruz. Yemek yapmak, dizi, film izlemek gibi… Peki, özellikle çocuklu aileler için evde oynanan eski özlemli oyunları hatırlıyor muyuz? Çocukların tablet telefondan sıkıldığı bu zamanda biz de sizler için o oyunları derledik. İşte o oyunlar…

Körebe nasıl oynanır?

Ķörebe : En az iki kişi oynanır. Bir kişinin gözleri bağlanır ve diğer oyuncuları bularak ebelemesi halinde yakalanan kişi ebe olur. Oyun için materyale ihtiyaç yoktur.

Sıcak soğuk nasıl oynanır?

SICAK SOĞUK : En az iki kişi oynanır.

Çocukluğumuzda hepimizin oynadığı bu oyunda bir cisim evin bir yerine saklanır ve karşıdaki kişinin onu bulması istenir. Oyuncu eşyaya yaklaştıkça sıcak uzaklaştıkça soğuk denilerek uyarılır.

Uçtu uçtu nasıl oynanır?

UÇTU UÇTU KUŞ UÇTU : Evde rahatlıkla oynanabilen bu oyun tam bir dikkat işidir. Öncelikle yuvarlak şekilde oturulur ve ayaktaki kişi uçtu uçtu kuş uçtu diye bağırır ve elini kaldırır. Daha sonra tüm oyuncular onunla beraber ellerini kaldırarak eşlik eder. Fakat daha sonra ortada kişi uçmayan bir hayvan söyleyerek örneğin uçtu uçtu köpek uçtu der ve onunla birlikte oyunculardan herhangi biri elini kaldırırsa elenir ve oyun dışı kalır.

İsim şehir nasıl oynanır?

İSİM ŞEHİR HAYVAN : Kağıt kalemle oynanan bu oyunca seçilen bir harfle başlayan kelimeler yazılır. Listeye isim, şehir, hayvan haricinde çeşitli eklemeler de yapılabilir. Belirli bir süre farklı harflerle oynadıktan sonra en çok kelimeyi bulan ve puanı toplayan kişi oyunu kazanır.

Elde nesi var nasıl oynanır?

ELDE NESİ VAR? : En az iki kişiyle oynanan basit olduğu kadar faydalı olan bu oyunda karşıda duran kişi bir eşyayı seçer ve elleriyle arkasına saklar. Örneğin “televizyon kumandası” Ve karşısındaki kişi sorar Oyuncu: Nesi var?

Cevap: Pilleri

Oyuncu: Kumanda

Oyun bu şekilde farklı nesnelerin kullanılmasıyla devam eder.

Kelime bulmaca nasıl oynanır?

KELİME BULMACA: Evde ailecek oynanabilen bu oyunda oyun kurucu oyuna başlarken iki kelimelik bir ses verir. Örneğin 'ER'. Diğer oyuncular ise bu kelimelerle başlayan erik, eren gibi kelimeler söyleyerek devam eder. En çok kelimeyi bulan o seti kazanmış olur.

Çatlak Patlak oyunu nasıl oynanır?

ÇATLAK PATLAK : 4 kişiyle oynanan bu oyun ciddi dikkat gerektirmektedir. Yanyana duran 4 kişi ellerinin birbirlerinin üzerine koyarlar ve oyuna özgü;

“ Çatlak patlak ,

yusyuvarlak ,

kremalı börek ,

sütlü çörek ,

çek dostum çek ,

arabanı yoldan çek ,

çek amca çek ,

burnun kanca ,

al sana bir bulmaca ,

bulmaca kaç parça ,

veriyorum 5 parça ,

1, 2, 3, 4, 5 ” manisini okuyarak bir yanındakinin ellerine vurmaya başlarlar. Oyun bittiğinde en son eline vurulan kişi oyundan çıkar. Ancak tam o an elini çekerse oyunda kalmaya hak kazanmış olur ve oyun devam eder.

Kulaktan kulağa nasıl oynanır?

KULAKTAN KULAĞA : Öncelikle oyuncular yan yana dizilirler. Daha sonra sağ ya da sol baştaki kişi karmaşık bir cümle kurar ve yanındakine söyler ve o da yanındakine derken en sonuncuya kadar devam eder. En son kişi söylenen cümleyi sesli şekilde tekrar eder eğer cümle ona tam gelmişse o en başa geçer yanlışsa oyun tekrar baştan başlar.

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