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Evde oynanabilen oyunlar…

Evdeki diğer bireylerle zaman geçirebileceğiniz çeşitli basit oyunları derledik. Birçoğunuz biliyor olabilir ama hatırlatmış olalım. Peki, bu oyunlar ne mi?
Evde oynanabilen oyunlar…

Evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde günler gün geçtikçe zaman geçmez olmaya başladı. Kimilerimiz evler de kitaplar okudu ve kitaplar belki de bitti. Kimileri izlemediği dizileri izledi ve bitirdi. Peki, başka neler yapabiliriz. Biz de sizlere evdeki diğer bireylerle zaman geçirebileceğiniz çeşitli basit oyunları derledik. Birçoğunuz biliyor olabilir ama hatırlatmış olalım. Peki, bu oyunlar ne?

Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? Sos nasıl oynanır?

S-O-S

2 kişilik bir oyun olan SOS kareli bir sayfa üzerinde (kare sayısı isteğe bağlı) sınırları belirlenmiş alanda oynanır. Her oyuncunun birer hamle hakkı vardır. Oyuncu istediği kareye “s” veya “o” harfi çizer. Oyun sırası kendine geldiği anda SOS kelimesini tamamlayan oyuncu puan ve yeni hamle hakkı kazanır. En çok SOS yapan kazanır.

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Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? Kelime avı nasıl oynanır?

Kelime Avı

Herhangi bir nesneye gerektirmeden oynanabilen kelime avı oyunu, oyunculardan birisinin bir hece söylemesi ile başlar. Örneğin “da”, bu hecenin ardından 2 dakika verilir ve oyuncudan “da” hecesi ile başlayan 5 kelime bulması beklenir. Bulamayan oyuncu oyunu kaybeder.

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Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? Parmak güreşi nasıl oynanır?

Parmak güreşi

Oyuncular, parmaklarını birbirine kenetler. Başparmaklar havada kalır ve güreş başlar. Bu oyunda amaç kendi parmağınızı rakibin parmağını alta alacak şekilde üzerine kapatmak.

parmak-guresi.jpg

Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? Nesi var oyunu nasıl oynanır?

Nesi Var Oyunu

2 kişi veya daha fazla kişi ile oynanır. Oyunculardan biri oyunun oynandığı ortamda bir nesneyi seçer. Mesela TV kumandası, karşınızdaki oyuncular henüz hangi nesneyi aklında işaretlediğini bilmediği için ona sorarlar: Nesi var? Sordukları sorular ile nesneyi tahmin etmeye çalışırlar.

nesi-var.jpg

Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? Sessiz sinema nasıl oynanır?

Sessiz sinema

Takımlar halinde oynanır. Sırası gelen takımdan bir anlatıcıya, karşı takım seçtiği filmi fısıldar ve oyuncu takım arkadaşlarına bu filmi hareketleriyle belli bir süre içinde anlatmaya çalışır.

Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? Soğuk sıcak nasıl oynanır?

Soğuk Sıcak

Gerekli olan tek malzeme saklanabilecek bir nesnedir. Oyunculardan biri nesneyi saklar diğer oyuncu ise bu nesneyi bulmaya çalışır. Nesneye yakınlığına göre Sıcak-Soğuk diye oyuncu yönlendirilir.

sicak-soguk.jpg

Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? İsim şehir nasıl oynanır?

İsim Şehir

Defter sayfası boyutlarında bir kağıt enlemesine kullanılır. Her oyuncu kendine ait sayfanın üzerine isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke ve sanatçı yazılır. Sırayla herkes bir harf seçer ve o harf ile başlayan kelimeleri 1 dakika içerisinde yazılır. Her cevap için 10 puan verilir. Boş bırakılan yerlere sıfır(0) yazılır. Aynı cevaplar ise 5 puandır. Onuncu turda puanlar hesaplanır.

isim-sehir.jpg

Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? Evet hayır nasıl oynanır?

Evet – Hayır Oyunu

Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap vere oyuncunun hiçbir soruya “evet veya hayır” şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; okula gidiyor musun? Sorusuna “evet veya hayır” derse kaybeder. “gidiyorum veya gitmiyorum” demelidir.

evet-hayir.jpg

Evde oynayabileceğimiz oyunlar neler? Bom fiz nasıl oynanır?

Bom-Fiz

En az iki kişi ile oynanır. Bir kişi “1” diye saymaya başlar, yanındaki oyuncu “2”, onun yanındaki “3” şeklinde saymaya devam eder. 5’e gelen oyuncu “BOM” diye bağırır. Oyun kuralları gereği 5 ve 10’un katlarında BOM denir. 7 ve 7’nin katlarında ise FİZ denir. Örneğin; (1-2-3-4-BOM-6-FİZ-8-9-BOM-11-12-13-FİZ-BOM-16) gibi

bomfiz.jpg

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