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Evde pide ekmeği nasıl yapılır?

Ramazanın gelmesiyle sokağa çıkamayan vatandaşlar evde pide ekmeği yapılır mı? Evde pide ekmeği nasıl yapılır? Sorularını sorar oldu. Peki, evde pide ekmeği nasıl yapılır?
Evde pide ekmeği nasıl yapılır?

Büyük şehirlerde ve Zonguldak’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Ramazan ayının da gelmesiyle ramazanın vazgeçilmezi pidelere de ulaşmak bi hayli zor olacak gibi gözüküyor. Bizde sizler için evde pide ekmeği yapılır mı? Evde pide ekmeği nasıl yapılır? Evde pide ekmek yapımı tarifi, Evde pide ekmek yapımı nasıl olur? Gibi sorularını cevapladık. Gelin birlikte evde pide ekmeği nasıl yapılır haberimizde bakalım.

Evde pide ekmeği yapılır mı? Evde pide ekmeği nasıl yapılır?

Evde pide ekmek yapımında gereken malzemeler;

Hamuru İçin

1 su bardağı ılık süt(200 ml bardak ölçüm)

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket yaş maya(20 gr)(1 paket kuru mayada kullanabilirsiniz)

Yarım çay bardağı sıvıyağ(küçük boy)

5,5 su bardağı un(Un miktarı un kalitesine göre değişebilir, azar azar ekleyiniz.)

Üzeri İçin

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı süt

Susam

Çörek otu

Evde pide ekmeği yapılır mı? Evde pide ekmeği nasıl yapılır?

hamur2.jpg

Evde pide ekmek yapımı tarifi

1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım paket yaş maya veya (1 paket kuru mayada kullanılabilir) tüm bu malzemeleri öncelikle çırpma kabında karıştırıyoruz. Maya karışımda eridikten sonra yarım çay bardağı sıvıyağ (küçük boy), 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker ekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Ve son olarak da 5,5 su bardağı un ekliyoruz. Un miktarı, un kalitesine göre değişebilir, unu azar azar karışıma ekleyiniz ve karşımı yoğurmaya başlayabiliriz.

hamur-bekleme.jpg

Yoğruma işlemi bittikten hamurumuz üzeri neredeyse pürüzsüz olduktan sonra mayalanması için yaklaşık 30-45 dk kadar ılık bir yerde beklemeye alın. Kabaran hamurumuzu alıp içerisinde hava kalmayacak şekilde tekrar yoğurun ( elinize yapışmaması için az miktarda elineze yağ dökebilirsiniz) yoğurulan hamuru ikiye bölerek, parçaları yağlı bir kâğıda yayıyoruz.

pide-hamur.jpg

Yağlı kâğıda yayılan hamuru 10-15 dk dinlenmeye alın ve parmaklarınızla o meşhur pide görüntüsünü verebilirsiniz. Pide görünümü almaya başlayan hamurun üzerine 1 tane yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı süt ekleyin ve bu karışımı ise hamurun yüzeyine sürüyoruz. Son olarak da üzerine bir miktar susam ve çörek otunu serpiştiriyoruz. Pidemizi fırına atmadan önce 10 dakika kadar daha dinlendirdikten sonra yüzeyi düzleşmeye başlayabilir o yüzden tekrar üzerine parmaklarla pide şeklini oluşturabilirsiniz. Artık fırına yerleştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika da pideniz hazır.

pide-ekmek.jpg

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