Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu Ramazan ayı camilerde teravih namazı kılınamayacak. Peki tek başına evde teravih namazı kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tüm merak edilenler haberimizde.

Tüm dünyayı etkisine alan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bu Ramazan ayında teravih namazı camilerde kılınamayacak.

Bulaşıya karşı alınan bu önlemin ardından camilerde toplu olarak kılınamayacak teravih namazının, evde tek başına kılınıp kılınamayacağı vatandaşlarca araştırılmaya başlandı.

“Teravih namazı tek başına kılınır mı? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı ne zaman kılınır? Teravih namazı kaç rekattır?” soruları bu mübarek günlerde oldukça merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada teravih namazının evde kılınabileceğini açıklayarak, "Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Teravih namazı ile ilgili merak edilenler şöyle;

-Teravih namazı yirmi rekâttır.

-Teravih erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede’dir.

Sünnet-i müekkede Peygamber efendimizin (s.a.v.) bunları devamlı yaptığı, nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacip olmayan amelleridir.

- Ramazan ayında kılınır. Oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.

-Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur.

-Evde tek başına veya cemaatle de kılınabilir.

-Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir.

-Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir.

-Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır.

-Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilemez.

-Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan, yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi daha uygundur.

Peki o zaman evde teravih namazı nasıl kılınacak. Tüm merak edilenler haberimizde.

-Teravih namazına başlamadan önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Teravih Namazı Niyeti

Besmele çekilerek, “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya ” şeklinde niyet edilir. Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Vitir namazı kaç rekat?

Teravih namazının ardından 3 rekattan oluşan vitir namazı kılınır. Böylelikle teravih namazı eda edilmiş olur.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-