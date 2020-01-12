Doğal ve lezzetli tereyağı yemek isteyen vatandaşlar kendi tereyağını evde yapabiliyor. Yoğurttan yapılan tereyağı hem daha lezzetli hem de daha ekonomik oluyor. Evde tereyağı nasıl yapılır? İşte evde tereyağı yapımı tarifi...

Evde tereyağı nasıl yapılır? İşte evde tereyağı yapımı tarifi...

İçerisindeki vitaminler ve besleyici yağlarla tereyağı sofraların neredeyse vazgeçilmezi. Açıklanan bilimsel veriler doğal yağların insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ancak marketlerde hazır olarak satılan tereyağlarının doğallığı ve aynı zamanda fiyatı sıkça tartışma konusu oluyor. Pek çok en doğal ve ucuz benim yarışına girerken, Doğallığından ve lezzetinden emin olarak tereyağı yemek isteyenler tereyağını evinde kendisi yapıyor. Biz de sizler için tereyağının yapılış aşamasını köyde doğal tereyağı üreten Emine Erdoğan’dan öğrendik. Gazetemize bilgi veren Erdoğan, “25 kilo yoğurttan ortalama 1 kg tereyağı çıkar. Sonra kalan ayranıyla torba yoğurdu yapılır. Hem doğal hem de ekonomik tereyağı tüketebilirsiniz” dedi.

ESKİDEN ÇOK ZAHMETLİYDİ

Eskiden tereyağı elde etmenin tahta yayıklarla büyük zahmet gerektirdiğini belirten Erdoğan, “Geçmişte tereyağı yapmak çok zaman alan ve epey zahmetli bir işti. Tahta yayıklarda saatlerce elinizle sallanmamız gerekirdi. Makine gücü elinizden çok daha hızlı olduğu için bugün bu süre en fazla yarım saat bir saat sürüyor. Makine büyük kolaylık. Herkes evinde kolaylıkla bu doğal yağı elde edebilir.”

EN LEZZETLİSİ YOĞURTTAN YAPILAN

Tereyağının yoğurt dışında kaymak ve kremadan da elde edildiğini belirten Erdoğan şu bilgileri kaydetti:

“Tereyağı yoğurttan, kaymaktan ve kremadan elde edilir. Evinde yayık makinesi olmayanalar genellikle sütün kaymağından tereyağı yaparlar. Ancak yaklaşık 250-300 liralık ev tipi bir tereyağı yayığı varsa yoğurttan tereyağı yapmanız daha iyi olur. Çünkü tereyağının gerçek tadı yoğurttan çıkar. Hafif ekşimsi ve tuzlu bir tadı olur. Ayrıca makinede kalmış, yağını aldığınız ayranı da bez çuvallara koyarak bekletirsiniz.”

ÖNCE YOĞURT MAYALANIR

“Tereyağı yapmak için başta aldığınız çiğ sütleri öncelikle pişirir ve kaymağını almadan yoğurt mayalarsanız. Bir de süt aldığınız üreticiye kesinlikle çiğ sütün üzerine biriken yağını almaması gerektiğini mutlaka söylemelisiniz. Aksi takdirde yoğurttan elde ettiğiniz tereyağı miktarı epey düşer. Ben 1 kg tereyağı için 20-25 kg yoğurttan örnek veriyorum. Daha sonra biriken yoğurtları evinizde bulunan ev tipi yayık makinesine dökersiniz. Makinelerin genellikle kapasitesi 5-6 kg yoğurt şeklindedir.”

BAŞTA ILIK SU

“Çalkalanmaya başlayan yoğurda ilk etapta tamamen cıvıması için sıcağa yakın ılık su eklenir. Ortalama 5 dakika bu şekilde çalkalanmaya devam eder. Daha sonra tam cıvıyan ve ayran şekline dönüşen yoğurda artık soğuk su koymaya başlarsınız.”

YAĞIN TOPLANMASI İÇİN SOĞUK SU

“Soğuk su vermenin sebebi yağların soğukta katılaşarak ayrının üzerine çıkması içindir. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde çalkalanır ve 5-6 kg yoğurduğunuzdan elde ettiğiniz yağ ortaya çıkar. Sonra bunu bir kaba koyarak ayranını bir kenara ayırırsınız.”

ÇIKARILAN YAĞ SOĞUK SUYLA YIKANIR

“Aynı işlemi diğer kaplardaki yoğurtlarınız içerisinde yaptıktan sonra bir kenarda biriken tereyağını soğuk su ile ellerinizle yoğurarak yıkarsınız. İçerisindeki ayranı tereyağından tamamen ayırana kadar yani yıkadığınız su ayranla karışmayıp duru halde kalana kadar soğuk suyla yıkanır. Daha sonra kaplara yerleştirdiğiniz tereyağınız tüketime hazır hale gelir. Hemen bozulmaması içinse içerisine sofra tuzu ekleyerek uzun süre dayanmasını sağlarsınız.”

KALAN AYRANDAN TORBA YOĞURDU YAPILIR

“Tüm bu işlemlerin sonunda kovalarda biriktirdiğiniz ve yağını aldığınız ayranı da yine değerlendirebilirsiniz. Doğal tereyağı yapımında hiçbir şey ziyan olmaz diyebiliriz. Bu ayranı bez çuvallara doldurun sonra suyu akması için bir lavabo içeresine yerleştirebilirsiniz. Kapalı kaba olmaz çünkü çıkan suyun akarak çuvaldan çıkması lazım. Birkaç gün torbalarda duran ayranın suyu akarak sadece tortusu kaldığında torba yoğurdunuzu elde etmiş olursunuz. Bu yoğurdu ister taze şekilde ister şekiller vererek ve kurutarak tüketebilirsiniz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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