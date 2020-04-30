Evde yapılabilen en basit ekmek

Sokağa çıkma yasağında fırına ya da markete gitmeyerek evlerinde ekmeklerini yapan vatandaşlar, ”Hem sağlıklı, hem güvenli, hem de ekonomik” diyor.

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugünlerde vatandaşlar ancak belirlenen saatlerde market ve fırına gidebiliyor. Bunun yanı sıra pek çok vatandaş artık 4-5 günlük ekmek ihtiyaçlarını evlerinde yaparak karşılıyor. Vatandaşlar bu şekilde hem dışarı çıkmayarak salgınla mücadeleye destek olduklarını hem de sağlıklı ve güvenilir şekilde evde ekmeklerini yaptıklarını belirtiyor.

EN KOLAYI BAZLAMA

Sofraların vazgeçilmezi olan fırın gerektirmeden evde kolay yapılabilecek bir ekmek olan bazlama bugünlerde evde çok yapılıyor. Ramazan günlerinde dayanıklılığı ile sahurda ve iftarda taze taze tüketilebilen bazlama tüm bunların yanı sıra diğer ekmeklere göre ekonomik bir özellikle taşıyor.

YAPABİLEN EVİNDE YAPSIN

Ekmeğini evde yapmayı tercih eden vatandaşlar fırına ve markete gitmemeyi salgınla mücadeleye destek vermek istediklerini belirterek, “Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarıları yapılıyor. Bugünlerde ayrıca sokağa çıkma yasağı var. 3-4 günlük ekmeğimizi evde yapabilir ve bu mücadeleye destek verebiliriz. Fırına, markete gitmeyi tercih etmiyoruz. Evinde yapabilen herkes bu yolu tercih ederse oralarda da yoğunluk azalır” ifadelerine yer verdi.

EVDE ZAMAN GEÇİRMENİN İYİ BİR YOLU

Ayrıca ekonomik olduğunu ve evde zaman geçirmeye katkıda bulunduğunu belirten vatandaşlar şunları söyledi:

“İçerisindeki malzemeleri kendimiz hazırlıyoruz. Kendimiz pişiriyoruz. Açıkçası bize daha sağlıklı ve güvenilir geliyor. Medyada ekmekten virüs gelir mi? Evinizde ekmeği ısıtın gibi cümleler insanları tedirgin ediyor. Onun dışında sokağa çıkma yasağında evde zaman geçirmenin en iyi yollarından biri de bu tür aktiviteler. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.”

UZUN SÜRE BAYATLAMIYOR

“Evde tükettiğiniz ekmek taze olsun diyerek her gün markete, fırına gitmek için dışarı çıkıyorsunuz. Bunların hepsi birer risk barındırıyor. Ama evinizde bazlamanızı yaparsanız uzun süre bayatlamadan ısıtarak tüketebilirsiniz.”

İŞTE BAZLAMANIN TARİFİ

İşte en basit ve kolay bazlamanın tarifini sizin için derledik

* 1 kg un

* 1 Çorba kaşığı tuz

* 1 paket küçük maya

Bunların hepsini yoğurmaya başladıktan sonra hamur kıvamını alacak şekilde su eklenir. Daha sonra yoğrulan hamur 1 saat kadar beklemeye alınır. Hamur taşıp mayalandıktan sonra portakal büyüklüğünde pazılar yapılır üzeri örtülerek 5-10 dakika dinlendirilir. Dinlendikten sonra elle tabak büyüklüğünde açılır ve kızgın tavaya koyulur ve pişirilir.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA