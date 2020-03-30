Evdeki Mutluluk

Başkent’te korona nedeniyle sosyal teması korumaya çalışan özellikle risk grubundaki vatandaşlar, uyarıları dikkate alıp kendilerini eve kapatmaya başladı. Evde sevdiklerine daha fazla zaman ayıranların yüzündeki mutluluk katlandı.

Dünyayı etkisine alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yapılan “evde kal” çağrıları sonrası, Başkent Ankara’daki özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlar zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.

ÇAĞRILARA UYULUYOR

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların İçişleri Bakanlığınca getirilen sokağa çıkma yasağına büyük oranda uymaya başladığı görülüyor. Virüsün yayılımının önlenmesi için sosyal mesafenin korunması gerektiği bu günlerde insanlar evde kalmayı tercih ediyor. Sorumluluğunun bilincinde hareket ederek sokağa çıkmayan Başkentliler, evde oldukları bu sürede farklı aktiviteler yaparak zamanlarını geçirmeye çalışıyor. Gazetemize konuşan vatandaşlar, bu süreçte evde kalmanın daha sağlıklı olduğunu kaydederek, yapılan çağrıların hayati bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

MEHMET AMCA: “EVDEN ÇIKMIYORUM EŞİME YARDIM EDİYORUM”

Yenimahalle’nin Batıkent semtinde yaşayan 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, kurallara uyarak evden hiç çıkmadığını vurgulayıp evde geçirdiği günlerle ilgili gazetemize bilgi verdi. Evdeki günlerinin keyifli geçtiğine dikkat çeken Erdoğmuş, “Normalde evde pek fazla durmayan biriydim. Çağrılara uyarak eşimle birlikte biz de evden çıkmıyoruz. İhtiyaçlarımızı çocuklarım getirip eve bırakıyor. Eve misafir dahi almıyoruz. Gün içinde genelde haberleri takip ediyorum, müzik dinliyorum, ibadetlerime ağırlık veriyorum, kitap okuyorum. Bir de eşime yemeklerde, temizlikte yardım ediyorum” dedi.

“EVDE KALARAK KÜÇÜKLERİMİZE ÖRNEK OLALIM “

Evde kaldığımız bugünlerin kıymetini de bilmek gerektiğini belirten Erdoğmuş, “ “Bu günler bir daha geri gelmeyebilir, onun için sevdiklerimizi kırmayalım, onlarla hoş vakitler geçirelim. Bir de bilinçli bir vatandaş olarak virüsün yayılmasını önlemek için evden çıkmayalım. Savaşı cephede bu virüsü evde kalırsak yeneriz. Biz büyüklerin evde kalarak küçüklere örnek olmamız lazım. N’olur kurallara uyalım, evde kalalım çıkmayalım” çağrısı yaptı.

“EVDE ESKİ HATIRALARI AÇMANIN TAM VAKTİ”

Mamak’ta kızının yanında yaşayan 80 yaşındaki Kezban Aydın ise “Çankırı’daki köyüme gitmek istiyordum; ancak uyarıları dikkate alarak yolculuğumu bir süre erteledim. Bu sancılı günlerde bizim destek örnek olup evden çıkmamamız gerekiyor. Evde de güzel vakit geçiyor. Örneğin ben ibadetlerime daha ağırlık vermeye başladım. Torunuma masallar anlatıyorum. Kızımla, damadımla sıkça eskileri yad ediyoruz. Evde kaldığımız süreçte günler böyle geçiyor. Herkese çağrımdır lütfen evde kalın” ifadelerini kullandı.

SPORUNU EVDE YAPIYOR

Pursaklar’da yaşayan 64 yaşındaki Nurettin Nalbant da “Kalp ve şeker hastasıyım. Risk grubunda olduğum için çağrılara uyarak ne sokağa çıkıyorum ne de eve misafir alıyorum. İhtiyaçlarımızı çocuklarım getirip bırakıyor. Durumun ciddiyetindeyim. Bu virüsün bulaşmasını engellemek, istenmeyen durumlara mahal vermemek için herkesin evde kalması gerekiyor. Evde kalmak hiçbir şeye engel değil. Bakın ben sporumu dahi evde yapıyorum. Bu günlerde evde kalırsak sağlıklı kalırız. Hayatı eve sığdırmak herkesin hayrına olacak” sözlerini kaydetti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-