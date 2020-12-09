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Evdeki yangında 1 yaşındaki Sudenaz öldü, ağabeyi ve babaannesi tedaviye alındı

Ankara'da, apartmanın bodrum katındaki evde çıkan yangında Sudenaz Güngör (1) hayatını kaybederken, dumandan etkilenen ağabeyi Yunus Emre (5) ve babaannesi İmran Güngör (55) hastanede tedaviye alındı. 
Evdeki yangında 1 yaşındaki Sudenaz öldü, ağabeyi ve babaannesi tedaviye alındı

Yangın, sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde Kamil Ocak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında İmran Güngör'ün oğlu ve torunlarıyla oturduğu evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi, dumanları fark eden komşuları yaptı. Kapının kırılmasıyla içeriye giren Sakine Çakmak, dumanla kaplı odada bulunan Yunus Emre'yi dışarıya çıkarmayı başardı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. İçeriye giren ekipler Sudenaz Güngör ile babaannesi İmran Güngör'ü dışarıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki kardeş ve babaanneleri, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sudenaz Güngör, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yunus Emre Güngör ile İmran Güngör'ün tedavisi ise devam ediyor.

'BÜYÜK ÇOCUĞU ALARAK DIŞARIYA ÇIKTIM'

Yangın sırasında dumanların arasına dalarak Yunus Emre'yi kurtaran Sakine Çakmak, o anları anlattı. Çakmak, yangını fark edince evden çıktığını anlatarak, "Bir ağabey vardı, kapıyı kırmasını istedim, o da kırdı. İçeriye girdim ve büyük çocuğu alarak dışarıya çıktım, ağlıyordu. Küçük çocuğu hiç görmedim" diye konuştu.

Öte yandan yangın sırasında eşiyle ayrı yaşayan çocukların babasının işte olduğu öğrenildi.  Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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