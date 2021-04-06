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Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı

Çorum’da koku üzerine belediye ekiplerince girilen 2 katlı evden, 4 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı. İş makinesinin yardımıyla çöp çıkarma işlemi sürdürülen evde çok sayıda fare gören ekiplerin, korkudan dışarı kaçtı.
Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı

Kentte Çöplü Mahallesi’nde Erol B.’nin (53) yalnız yaşadığı 2 katlı evden yayılan koku üzerine çevre sakinleri, belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı. Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, belediye görevlileri tarafından iş makinesinin de desteğiyle 4 kamyona yüklenerek götürüldü. Ev sahibi hakkında işlem yapılırken, evde çok sayıda fare gören ekiplerin korkudan dışarı kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev, belediye veterinerlik müdürlüğü ekiplerince salgın riskine karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

'NE VAR NE YOK DOLDURMUŞ’

Ev sahibi Erol B.’nin yakını Şahin Metin, “Annesi babası öldükten sonra tek başına kaldı. Garibanlığın gözü kör olsun, Kimseden de hiçbir şey istemez. Ne var ne yok yaşadığı eve doldurmuş” dedi.

‘EVİ YAŞANILIR HALE GETİRECEĞİZ’

Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı da, “Yalnız yaşayan bir kardeşimiz. Gördüğünüz gibi evdeki çöpler boşaltılıyor. Tek başına yaşıyordu. Dışarıdan ne topladıysa eve doldurmuş, bundan sonra iyi bir yaşam için elimizden geleni yapacağız. Evi yaşanılır hale getireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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