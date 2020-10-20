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Evi, 20 günde iki kez yanan kadın yaşam mücadelesi veriyor

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülpınar ailesinin evinde 20 gün arayla ikinci kez yangın çıktı.
Evi, 20 günde iki kez yanan kadın yaşam mücadelesi veriyor

Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Mahallesi 1103'üncü Sokak'taki 4 katlı Umut Apartmanı'nın 3'üncü katında bulunan Gülpınar ailesine ait dairede çıktı. 20 gün arayla aynı evde çıkan ikinci yangını gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı evde mahsur kalan Gülay Gülpınar ve 3 çocuğunu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Gülpınar ve ailesi itfaiye erlerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Bu sırada 3 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Gülpınar ailesi ve itfaiye erleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Çocukların ve itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Gülay Gülpınar'ın Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Apartman sakinleri, 20 gün önce de aynı evde yangın çıktığını ve bir önceki yangının 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu odada perde ile kanepenin ateşe verilmesi sonucu çıktığını iddia etti.

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