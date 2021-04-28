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Evin gizli bölmesinde saklanan 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı

KOCAELİ'de, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalanırken, 2 kadın evin gizli bölmesinden çıktı.
Evin gizli bölmesinde saklanan 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Haklarında arama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Operasyonda en ilginç anlar ise İzmit’te bir eve yapılan baskın sırasında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde yapılan baskında 2 kadını yakalamak için evde arama yapıldı. Bu sırada koltuk çekildiğinde gizli bölme fark edildi. Duvardaki, duvar kağıdı kaplı kapağın açılmasıyla içeride bulunan kadının çıkması istenildi. Polis dışarı çıkan kadına, "Güzel yer yapmışsın kendine. İçeride başka kimse var mı? diye sorarken, kadın ise içeride kimse olmadığını belirtti. Polis içeri baktığında diğer kadının da orada olduğunu belirledi ve çıkmasını istedi. 2 kadın da gözaltına alındı.

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