  • BIST 1.409
  • Altın 462,418
  • Dolar 8,0478
  • Euro 9,6687
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

Evin kapısını üzerine kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: 'Rezil oldum' dedi

Adana’da annesi kapıyı üzerine kilitleyip çıkınca balkondan sarkmaya başlayan 4 yaşındaki D.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı haber alıp eve dönen Damla T., “Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum” dedi.
Evin kapısını üzerine kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: 'Rezil oldum' dedi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katında oturan Damla T., kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden ayrıldı. Bir süre sonra D.T., balkona çıkıp sarkmaya başladı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, vinç yardımıyla balkondaki D.T.’yi kurtardı.

‘ANNE, BENİ İTFAİYE KURTARDI’

Durumu haber alan Damla T. eve geldi. Annesini gören D.T., “Anne, beni itfaiye kurtardı” diyerek ona sarıldı. Damla T. ise çevresindekilere, “Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenek'te 6 evde yangın17 Nisan 2021 Cumartesi 21:12
  • Hobi bahçesi sahiplerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "bahçemize gel" çağrısı17 Nisan 2021 Cumartesi 19:03
  • Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı17 Nisan 2021 Cumartesi 17:20
  • Beyoğlu’nda yardım kolileri belediye ekipleri tarafından kapı kapı dağıtıldı17 Nisan 2021 Cumartesi 16:23
  • Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi17 Nisan 2021 Cumartesi 15:25
  • Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist kurtarıldı17 Nisan 2021 Cumartesi 15:23
  • Denizli'de orman yangını, 3 saatte söndürüldü; 4 hektar alan yandı17 Nisan 2021 Cumartesi 14:25
  • Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü17 Nisan 2021 Cumartesi 13:29
  • Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi17 Nisan 2021 Cumartesi 13:28
  • Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor17 Nisan 2021 Cumartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti