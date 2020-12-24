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Evinde başından vurulan genç, hayatını kaybetti

ADANA'da, 2 gün önce evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralanan Doğan Uğuroğlu (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Evinde başından vurulan genç, hayatını kaybetti

Olay, 22 Aralık günü saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce işlediği suçtan dolayı ev hapsi verilen Doğan Uğuroğlu’nun evine, F.Y. geldi. İddiaya göre, ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., tabanca ile Uğuroğlu'na ateş açarak, olay yerinden kaçtı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uğuroğlu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün yaşam savaşı veren Uğuroğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli F.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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