Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

BALIKESİR’de, Hakan Özbeğen (52) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana geldi. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, Hakan Özbeğen’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ettiği Özbeğen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, evde cesedi başında kavga ettikleri sırada yakaladığı Ferit A. ve eşi Nihan A. ile elinde bıçak bulunan oğlu Çağatay Özbeğen'i gözaltına aldı. Çağatay Özbeğen'in ilk ifadesinde, Ferit A.’nın babasını bıçaklamasını engellemek istediğini, polis geldiğinde de bu nedenle elinde bıçakla bulunduğunu ileri sürdü. Ferit A. ve eşi Nihan A. da cinayeti Çağatay Özbeğen'in işlediğini söyledi. Hakan Özbeğen’in bir süredir şüpheli çiftin kızları İ.A. ile ilişkisi olduğu iddia edildi.

Hakan Özbeğen’in cenazesi, Bursa Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne getirildi. Edremit’te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özbeğen’in cenazesi toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.