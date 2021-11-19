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Evinde cesedi bulunan Songül, boğularak öldürülmüş

SAMSUN'daki evinde ölü bulunan Songül Değirmenci'nin (44), bir kamu kurumunda çalışan Nami Işık (57) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Işık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Evinde cesedi bulunan Songül, boğularak öldürülmüş

Olay, 17 Kasım'da gece saatlerinde Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Değirmenci'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Değirmenci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında binadan çıkan şüpheli bir kişiyi tespit etti. Yapılan inceleme şüphelinin Nami Işık olduğu belirlendi. Bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgusunda Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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