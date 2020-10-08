  • BIST 1.150
  • Altın 482,540
  • Dolar 7,9268
  • Euro 9,3127
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 29 °C
»

Evinde DEAŞ'lıların listesi ele geçirilen, örgütün istihbaratçısı hakim karşısına çıktı

MERSİN'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan ve evinde ele geçirilen dijital belgelerde 4 bine yakın DEAŞ'lının bilgileri bulunan Kuteybe Hammet, hakim karşısına çıktı.
Evinde DEAŞ'lıların listesi ele geçirilen, örgütün istihbaratçısı hakim karşısına çıktı

Geçtiğimiz yıl 22 Kasım günü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'a yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında DEAŞ istihbaratçısı Kuteybe Hammet'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye'de örgüt adına faaliyette bulundukları ve Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları saptandı. Gözaltına alınan Hammet'in evindeki bilgisayarında ise yaklaşık 4 bin DEAŞ’lının bilgileri ile haritalar, fotoğraflar ve örgüt mensuplarının takibi amacıyla yapılmış keşifler ile silahların sevk güzergahlarını gösteren bilgiler ele geçirildi.

DOSYASI AYRILDI

Sevk edildiği adliyede tutuklanan Hammet'in dosyası ayrıldı. Yürütülen soruşturma sonunda da hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 65 sayfalık iddianame hazırlandı. Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Hammet'in Suriye'de DEAŞ savaşçısı olarak çatışmalara katıldığı, Türkiye'de de örgüt adına faaliyetlerine devam ederek çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu ifade edildi. İkametinde ele geçirilen dijital materyallerde farklı ülkelerden 4 bine yakın kişinin isimlerinin yanı sıra 'örgüte katılmadan önceki mesleği', 'gittiği ülkeler', 'hangi sınır bölgesini kullandığı ve aracısı', 'referans bilgileri', 'uzmanlık alanı' ve 'savaşçı, eylemci ya da canlı bomba eylemcisi' gibi kategorilerin bulunduğu künye şeklindeki ayrıntılı formun bulunduğu, ayrıca  çok sayıda fotoğraf, harita ve görüntüler yer aldığı belirtildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Davanın ilk duruşması bugün Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulunan Kuteybe Hammet, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, örgütle bağı olmadığını sadece bilgi sattığını iddia etti. Tutuklu olması nedeniyle ailesinin hiçbir yerde barınamadığını öne süren Hammet, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Hammet'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 161 bin lira ceza08 Ekim 2020 Perşembe 16:33
  • Pınar Gültekin’in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava08 Ekim 2020 Perşembe 14:15
  • İstanbul'da taklit ürün operasyonu kamerada08 Ekim 2020 Perşembe 14:14
  • Eşini sokak ortasında bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis08 Ekim 2020 Perşembe 14:12
  • Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü08 Ekim 2020 Perşembe 14:07
  • Akın Öztürk'ün Kayseri'deki eski emir astsubayının yargılandığı davada karar08 Ekim 2020 Perşembe 13:42
  • Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı07 Ekim 2020 Çarşamba 21:48
  • Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi07 Ekim 2020 Çarşamba 21:40
  • Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı07 Ekim 2020 Çarşamba 21:39
  • İstanbul'da 18'inci yeditepe huzur denetimleri yapıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 20:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti