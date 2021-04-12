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Evinde, M.Ö. 400 yılına ait olduğu değerlendirilen 'gözyaşı şişeleri' bulundu

ANTALYA'da bir parkta elindeki poşette 153 adet sikkeyle yakalanan K.U.'nun (44) evinde yapılan aramada ise Milattan Önce (M.Ö.) 400 yılına ait olduğu değerlendirilen 5 adet 'gözyaşı şişesi' ele geçirildi.
Evinde, M.Ö. 400 yılına ait olduğu değerlendirilen 'gözyaşı şişeleri' bulundu

Olay, 8 Nisan günü saat 16.00 sularında, Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Sakarya Bulvarı'nın kesiştiği cadde üzerindeki parkta meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliğ görevlileri, hareketlerinden şüphelendikleri K.U.'ya elindeki poşette ne olduğunu sordu. K.U. ise tarihi eser bulunduğunu belirtti. Yapılan kontrolde, poşet içerinde 153 adet sikke olduğu belirlendi.

Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla K.U.'nun Barış Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polisler, burada da 13 adet tarihi nitelikte sikke, 43 adet farklı boyutta metal obje, Milattan Önce 400 yılına ait biri kırık 5 adet gözyaşı şişesi, 3 parçaya bölünmüş bir adet bileklik, yaklaşık 4 cm boyunda 1 adet tarihi obje, yaklaşık 2 cm boyunda 1 adet tarihi obje, bir adet yarım cam bileklik, 7 adet farklı boyutta obje, çamurlu farklı boyutlarda 5 adet cam obje ve 5 adet alan tarama çubuğu ele geçirdi.

Emniyetteki ifadesinde ele geçirilen tüm tarihi eserlerin kendisine ait olduğunu belirten K.U., “İnşaat sektörü ve kendi üretimim olan spor aleti üretim ve satışını yapıyorum. Hobi olarak da tarihi eserlere merakım var. Yaklaşık 10 yıldır spor amaçlı doğa yürüyüşü yapmak için gittiğim yerlere tarihi eser bulma amacıyla yanımda dedektör bulundururum. Hatta 2 yıl önce yaklaşık 10 adet tarihi objeyi Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim ettim. Bir yıl önce de Antalya'nın farklı bölgelerinde bugün ele geçirilen tarihi eserleri buldum. Antalya Müze Müdürlüğü'ne vermek için yola çıktım. Parkta uygulama yapan polislerin poşette ne olduğunu sorması üzerine tarihi eserleri teslim ettim. Bulduğum objeleri satma amacım yoktu" diye konuştu.

Hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre işlem yapılan K.U., çıkarıldığı savcılıktan serbest bırakıldı. K.U. hakkında kamu davası açılacağı kaydedildi.

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