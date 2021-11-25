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Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi

Evinde ölen emekli öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi

Muğla Bodrum'da emekli öğretmen Çetin Akıncı'nın 5 yıl önce evinde öldüğü ve cesedinin çürüdüğü ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Farilya Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen 68 yaşındaki Çetin Akıncı'nın İngiltere'de yaşayan ağabeyi, kendisine telefon ile ulaşamaması üzerine jandarmadan yardım istedi.

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Türkiye'de başka yakını bulunmayan ve yaklaşık 5 yıldır haber alınamayan Akıncı'nın evine çilingir ile giden jandarma ekipleri, örümcek ağı kaplayan ve pas tutan kilidi güçlükle açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sözcü'nün haberine göre, içeri girildiğinde Çetin Akıncı'nın öldüğü ve yatağında cesedinin çürümüş olduğu görüldü.

Olayla ilgili konuşan 39 yaşındaki komşu Ali Kılıç, “Çetin beyi en son 4-5 yıl önce gördük. Bodrum ve Türkiye'de yakını olmadığını Avrupa'da bir ağabeyi olduğunu ancak ilişkilerinin çok yakın olmadığını biliyorduk. Çok arayanı soranı yoktu kendi halinde biriydi. Uzun süre ortalıkta görülmeyince biz İngiltere'ye ağabeyinin yanına gittik diye düşünmüştük, oysaki evinde ölmüş olduğu ortaya çıktı, Allah rahmet eylesin” dedi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Akıncı'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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