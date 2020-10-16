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Evinde ölü bulunan yaşlı adamın mutfağından içki yapımında kullanılan malzemeler çıktı

Eskişehir’de işçi emeklisi olan Çetin Kepçeler (56), yalnız kaldığı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Evinde ölü bulunan yaşlı adamın mutfağından içki yapımında kullanılan malzemeler çıktı

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katında oturan işçi emeklisi Çetin Kepçeler’den haber alamayan yakınları kontrole geldikleri evde yaşlı adamı hareketsiz olarak yatarken buldu. İhbar üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan incelemede Kepçeler’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Belediye tabibi ise yaptığı incelemenin ardından ölümü şüpheli olarak görerek polise haber verdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde arama yaparken, mutfakta 5 litrelik bidon içerisinde alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çetin Kepçeler’in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kepçeler’in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazacağını belirtildi. Polis ekiplerince evde bulunan alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ise laboratuvar incelemesine alındı. Hayatını kaybeden işçi emeklisi Çetin Kepçeler’in 3 yıldır aynı evde yalnız kaldığı ve alkol bağımlısı olduğu öğrenildi. Sahte alkol şüphesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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