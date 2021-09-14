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Evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

DİYARBAKIR'da, aralarında daha önceden husumet bulunan bir kişi, evinin önüne gelerek konuşmak için evden çağırdığı D.Ö.'yü (22) silahla ayağından yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı D.Ö. tedaviye alındı.
Evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, D.Ö.’yü oturduğu evden dışarıya çağırdı. Şüpheli, yanında getirdiği silahı çekerek D.Ö.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan D.Ö. kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı D.Ö.’yü olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada sokak içerisinde 4 adet kovan buldu. Ekipler, mermi kovanlarını toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Yaralı D.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.

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