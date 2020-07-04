  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Evine geldi, eşi ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

BURSA'da, evinden gelen silah sesleri üzerine komşularının haber verdiği Durmuş Polat, çocukları Murat (5) ve Melinay (10) ile eşi Elif Polat'ı (33) yatağın üzerinde cansız buldu.
Evine geldi, eşi ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katından silah sesi duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi. Komşuların haber vermesi üzerine Durmuş Polat 2 arkadaşıyla birlikte evine gitti. Durmuş Polat, eşi Elif Polat ve çocukları Murat ile Melinay'ı tabancayla vurulmuş halde yatağın üzerinde kanlar içerisinde buldu. Gördüğü manzara karşısında "Elif neden yaptın"  diyerek sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat camları yumrukladı. Polat'ı yanında bulunan 2 arkadaşı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Camları yumrukladığı bileği kesilen Durmuş Polat da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR

Eve girdikten sonra 2 çocuk ve annenin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş- çıkışlarını kapatarak ailenin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yapılan ilk incelemede anne Elif Polat'ın 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne Elif Polat ve 2 çocuğun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Durmuş Polat'ın hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifade verdiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan 'Leyla benim ciğerim' savunması03 Temmuz 2020 Cuma 14:22
  • Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında savcı görüşünü açıkladı03 Temmuz 2020 Cuma 13:54
  • 'Futbolda şike kumpası' davasında müştekiler dinlenecek03 Temmuz 2020 Cuma 13:14
  • Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası02 Temmuz 2020 Perşembe 13:02
  • FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi02 Temmuz 2020 Perşembe 10:22
  • Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı02 Temmuz 2020 Perşembe 06:19
  • Yargıtay FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:34
  • INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:02
  • 'Terör zararı' gösterip devleti maddi kayba uğratmışlar01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:52
  • Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanması sürüyor30 Haziran 2020 Salı 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti