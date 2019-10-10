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Evine havan isabet etti, feda olsun dedi

Akçakale'de evine havan isabet eden vatandaşların tek beklentisi bölgenin teröristlerden arındırılması.
Evine havan isabet etti, feda olsun dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sınırın diğer tarafında YPG üyelerince ateşlenen havanlardan biri Şanlıurfa'nın Akçakale içesinde bir eve isabet etti.

15 DAKİKA ÖNCE EVDEN ÇIKMIŞLARDI

Havan isabet eden evin sakinleri, olaydan sadece 15 dakika önce evden çıkmışlardı. Şans eseri ölen veya yaralananın olmadığı olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

BİR DEĞİL BİN EV FEDA OLSUN

Olay sonrasında kameralara konuşan ev sahibi: ''Devletimize bir ev değil bin ev feda olsun. Daima vatanımızın yanındayız. Bizim umudumuz teröristlerden bu bölgeyi arındırmaları. Çadırda da yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Bizim için bunlar hiç önemli değil. Vatanımız sağolsun.'' dedi.

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